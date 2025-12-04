Cubanos celebran el Día de Santa Bárbara y Changó

El 4 de diciembre, miles de cubanos se visten de rojo para rendir homenaje a Santa Bárbara, sincretizada en la religión yoruba con Changó, el Orisha del tambor, la danza y el trueno.
En los hogares, templos y calles del país, resuenan los tambores, se encienden velas y se levantan ofrendas cargadas de fe, esperanza y gratitud.
En el Santuario Nacional de Santa Bárbara, en Párraga, La Habana, cientos de devotos llegan con flores, vino tinto y manzanas, símbolos de la fuerza y la vitalidad de esta deidad. Allí confluyen el fervor católico y la tradición africana en un abrazo que resume la identidad espiritual del pueblo cubano.
“Cada año le doy gracias por mantenerme con salud y trabajo”, dice Dayana, una joven habanera que le enciende velas rojas y pide prosperidad para su familia. Como ella, miles de cubanos encuentran en la religión un refugio frente a los desafíos de la vida cotidiana.
Para los católicos, Santa Bárbara es la mártir decapitada por su propio padre por defender su fe. Para los practicantes de la religión yoruba, Changó es el rey poderoso, dueño del rayo, del tambor y del fuego. Ambos encarnan la energía vital, la justicia y la fuerza interior.
A través del sincretismo —una herencia del mestizaje cultural que marcó a Cuba desde la colonia—, los esclavos africanos lograron mantener vivas sus creencias, ocultándolas bajo las figuras de los santos católicos. Así nació el vínculo entre Santa Bárbara y Changó, un símbolo de resistencia espiritual frente a la opresión.
La imagen de la Santa con su espada y su torre de tres ventanas, o la del Orisha con su hacha doble, se confunden en un mismo gesto de poder y fe.
Changó es alegría, fuerza y justicia. Es quien protege a los suyos y castiga a los mentirosos. Desde el redoble de los batá hasta los cantos de las abuelas, este día une generaciones y credos en un mismo sentimiento: el orgullo de ser cubano y de mantener viva una tradición que resiste el paso del tiempo.
“Kabiosile Changó. Bendita Santa Bárbara.”
