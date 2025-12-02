Dolor en Guantánamo: fallece sacerdote italiano que entregó su vida a Cuba

Vídeos relacionados:
La comunidad católica de Guantánamo-Baracoa lamenta la muerte del sacerdote italiano Mons. Pierluigi Manenti, conocido en Cuba como Padre Luis, un misionero que dedicó más de cuarenta años de su vida pastoral a América Latina y que pasó sus últimos años al servicio de los fieles en el oriente de la isla.
La noticia fue confirmada a CiberCuba a través de un mensaje, mientras la Diócesis de Guantánamo-Baracoa publicó un emotivo post de despedida en redes sociales. Según informaron allegados, Manenti falleció en la noche del viernes al sábado, tras una vida marcada por la sencillez, la entrega y un profundo compromiso con los más vulnerables.
De Bérgamo a América Latina: una vida consagrada al servicio
Nacido en Oltre il Colle, Italia, en 1950, Pierluigi Manenti ingresó muy joven al seminario y comenzó su ministerio en Grassobbio, donde ejerció hasta 1981. Ese año inició un camino que marcaría toda su existencia: su salida como misionero hacia Bolivia y posteriormente hacia Cuba, países en los que desarrolló más de cuatro décadas de labor pastoral.
Quienes compartieron misión con él lo describen como un sacerdote de generosidad ilimitada, de creatividad pastoral y de una extraordinaria capacidad para acompañar a los más frágiles. Un hombre que —según recuerdan colegas como don Mario Maffi o don Massimo Rizzi— no acumulaba bienes, y que regresaba a Italia solo con “lo mínimo”, a pesar de años enteros dedicados a servir.
Su huella en Cuba: firmeza, diálogo y cercanía con los necesitados
En Cuba, donde ejerció durante años en un contexto marcado por décadas de ateísmo estatal y restricciones a la labor religiosa, Manenti se convirtió en un referente para la reconstrucción de la vida comunitaria y espiritual. Su estilo se caracterizaba por la cercanía, la escucha, la disponibilidad inmediata ante cualquier necesidad y un modo práctico y sencillo de evangelizar, al que él mismo llamaba “la merienda pastoral”.
La parroquia San Antonio María Claret, en el municipio San Antonio del Sur, publicó un homenaje en el que lo describe como un “siervo fiel” y un pastor que no conoció descanso cuando se trataba de consolar, visitar, animar, bendecir o acompañar a su comunidad.
“Alimentó al necesitado, visitó al enfermo, consoló al triste, levantó al caído y oró sin cesar por cada uno de nosotros”, expresa el texto de despedida compartido por la diócesis.
De igual manera, la Liga de Fútbol San Antonio del Sur rindió tributo al religioso: "Gracias a su apoyo nacieron torneos que hoy son tradición, como la Copa Navidad y la Copa Pascua, espacios que unieron a jóvenes, familias y jugadores de todas las edades", publicó en Facebook.
Un legado de fe, servicio y humanidad
Más allá de su misión religiosa, Manenti —o Padre Luis, como lo llamaban cariñosamente los fieles— deja un legado humano profundo. Su trabajo fortaleció la fe de muchas familias, unió comunidades y acompañó a generaciones enteras en momentos de alegría y dolor.
Los vecinos lo recuerdan como un sacerdote que caminaba con ellos, que estaba donde hacía falta y que ponía su vocación por encima de cualquier otra cosa.
Último adiós
En Italia, su cuerpo está siendo velado en la Casa del Commiato de Grassobbio, y su funeral se celebrará mañana a las 3:00 p.m. en su parroquia natal.
En Cuba, mientras tanto, la comunidad de San Antonio del Sur lo despide con la certeza de haber contado con un servidor que entregó su vida a acompañar, escuchar y sostener a un pueblo que lo acogió como uno de los suyos.
Preguntas frecuentes sobre la vida y legado del sacerdote Pierluigi Manenti en Cuba
¿Quién fue el sacerdote Pierluigi Manenti y cuál fue su labor en Cuba?
Pierluigi Manenti, conocido como Padre Luis, fue un sacerdote italiano que dedicó más de cuarenta años de su vida pastoral a América Latina, y sus últimos años al servicio de la comunidad en Guantánamo-Baracoa, Cuba. Fue un misionero comprometido con los más vulnerables, reconocido por su cercanía, escucha y dedicación a las necesidades espirituales y materiales de su comunidad.
¿Cuál fue el impacto del Padre Luis en la comunidad de Guantánamo?
El Padre Luis dejó un legado de fe, servicio y humanidad que fortaleció la fe de muchas familias y unió a la comunidad. Su trabajo fue fundamental para la reconstrucción de la vida comunitaria y espiritual en un contexto de restricciones a la labor religiosa en Cuba, destacándose por su estilo sencillo y práctico de evangelización.
¿Cómo es el contexto de la labor religiosa en Cuba?
En Cuba, la labor religiosa ha enfrentado décadas de ateísmo estatal y restricciones. A pesar de ello, figuras como el Padre Luis han trabajado incansablemente para sostener y acompañar a las comunidades, como se destaca en el contexto de pobreza y control político en el país, que afecta profundamente la vida diaria de los ciudadanos.
¿Qué legado dejó el Padre Luis en el ámbito deportivo en Cuba?
El Padre Luis apoyó la creación de torneos de fútbol que se han convertido en tradición en San Antonio del Sur, como la Copa Navidad y la Copa Pascua. Estos eventos han unido a jóvenes, familias y jugadores de todas las edades, demostrando su compromiso no solo con la fe, sino también con el fortalecimiento de la comunidad a través del deporte.
