¿Por qué el régimen cubano niega la amnistía a los presos políticos?

El proyecto cubano, conocido en redes como El 4tico, ofreció una dura reflexión sobre las razones por las cuales el régimen de La Habana se niega a conceder amnistía a los presos políticos.

En un video publicado en su perfil de Instagram, se analiza la estrategia de control del poder en la isla, asegurando que el gobierno ha aprendido de su propia historia para evitar cualquier posibilidad de cambio democrático en el país.

“El régimen cubano aprendió la lección más importante en 1955: ‘Nunca sueltes a quien pueda derrocarte después’”, expresó el artista, en referencia a la amnistía otorgada a Fidel Castro por el dictador Fulgencio Batista, algo que permitió su posterior regreso al poder por la vía armada.

El comunicador agregó que durante el Proyecto Varela, impulsado por Oswaldo Payá, aprendieron la segunda lección: "Hasta lo más pacífico es peligroso si la gente empieza a creerlo posible".

En criterio de este espacio disidente dentro de Cuba, el régimen permite la recolección de firmas o peticiones ciudadanas porque cada nombre proporciona información útil para los órganos de inteligencia del Estado. Eso les permite detectar quién organiza, quiénes tienen esperanza en el cambio y quiénes están dispuestos a poner energía para lograr la democracia, en lugar de luchar por sobrevivir.

El 4tico subrayó que la dictadura del 2025 no comete errores por principios ni por ideales, sino que actúa movida por una lógica de “supervivencia perfeccionada”. Cada solicitud de amnistía ignorada representa, en opinión de estos creadores de contenido, una doble victoria para el régimen: identifica a los disidentes y les quita la esperanza.

“La ironía es que el mismo sistema que nació de una amnistía, ahora sabe que firmar una sería su sentencia de muerte”.

El video ha generado amplio debate entre los seguidores de El4tico, quienes coinciden en que la represión política sigue siendo el mayor obstáculo para la libertad en Cuba.