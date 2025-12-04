¿Por qué el régimen cubano niega la amnistía a los presos políticos?

El proyecto cubano, conocido en redes como El 4tico, ofreció una dura reflexión sobre las razones por las cuales el régimen de La Habana se niega a conceder amnistía a los presos políticos.
En un video publicado en su perfil de Instagram, se analiza la estrategia de control del poder en la isla, asegurando que el gobierno ha aprendido de su propia historia para evitar cualquier posibilidad de cambio democrático en el país.
“El régimen cubano aprendió la lección más importante en 1955: ‘Nunca sueltes a quien pueda derrocarte después’”, expresó el artista, en referencia a la amnistía otorgada a Fidel Castro por el dictador Fulgencio Batista, algo que permitió su posterior regreso al poder por la vía armada.
El comunicador agregó que durante el Proyecto Varela, impulsado por Oswaldo Payá, aprendieron la segunda lección: "Hasta lo más pacífico es peligroso si la gente empieza a creerlo posible".
En criterio de este espacio disidente dentro de Cuba, el régimen permite la recolección de firmas o peticiones ciudadanas porque cada nombre proporciona información útil para los órganos de inteligencia del Estado. Eso les permite detectar quién organiza, quiénes tienen esperanza en el cambio y quiénes están dispuestos a poner energía para lograr la democracia, en lugar de luchar por sobrevivir.
El 4tico subrayó que la dictadura del 2025 no comete errores por principios ni por ideales, sino que actúa movida por una lógica de “supervivencia perfeccionada”. Cada solicitud de amnistía ignorada representa, en opinión de estos creadores de contenido, una doble victoria para el régimen: identifica a los disidentes y les quita la esperanza.
“La ironía es que el mismo sistema que nació de una amnistía, ahora sabe que firmar una sería su sentencia de muerte”.
El video ha generado amplio debate entre los seguidores de El4tico, quienes coinciden en que la represión política sigue siendo el mayor obstáculo para la libertad en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la negativa del régimen cubano a conceder amnistía a presos políticos
¿Por qué el régimen cubano se niega a conceder amnistía a los presos políticos?
El régimen cubano teme que liberar a los presos políticos fortalezca el movimiento opositor y pueda llevar a un cambio democrático que amenace su control del poder. Aprendieron de la amnistía concedida a Fidel Castro en 1955, que permitió su posterior regreso al poder por la vía armada, y ven cualquier liberación como un riesgo a su estabilidad.
¿Cómo utiliza el régimen cubano las peticiones de amnistía para reforzar su control?
El régimen permite la recolección de firmas y peticiones ciudadanas para identificar a disidentes y obtener información útil para los órganos de inteligencia del Estado. Esto les ayuda a detectar quiénes están organizando, quiénes tienen esperanza en el cambio y quiénes están dispuestos a luchar por la democracia.
¿Qué impacto tiene la negativa de amnistía en la población cubana?
La negativa de amnistía refuerza la represión política y desalienta la esperanza de cambio entre la población cubana. Ignorar las solicitudes de amnistía representa una doble victoria para el régimen: identifica a los disidentes y les quita la esperanza, manteniendo así el control social y político.
¿Cuál es la relación entre las declaraciones de Díaz-Canel y la situación de los presos políticos?
Díaz-Canel ha negado la existencia de presos políticos, calificando a los opositores como delincuentes financiados por Estados Unidos. Estas declaraciones buscan desacreditar a la oposición y justificar la represión, argumentando que los detenidos cometen delitos en lugar de ser perseguidos por sus ideas políticas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.