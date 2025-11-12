José Daniel Ferrer asegura que las cárceles en Cuba “no se diferencian de los campos de concentración nazi”

Vídeos relacionados:

El opositor cubano José Daniel Ferrer, recientemente exiliado en Estados Unidos, denunció que las cárceles del régimen “no se diferencian de los campos de concentración de la Alemania nazi” y que cientos de presos políticos son víctimas de torturas, enfermedades y hambre en condiciones infrahumanas.

La declaración fue publicada por el portal Newsweek Argentina, que informó que Ferrer recibió la Medalla Truman-Reagan de la Libertad, otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos humanos en Cuba.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), afirmó que actualmente hay más de 700 presos políticos que sobreviven en cárceles donde “la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas matan a muchos reos todas las semanas”.

El opositor aseguró que en esas prisiones se golpea y se tortura tanto a presos comunes como políticos por cualquier muestra de descontento o denuncia.

“Estamos hablando de centros donde se castiga a los reclusos, donde reina la corrupción y los abusos, la crueldad sobre los reos políticos y también sobre los comunes”, señaló Ferrer, quien describió las cárceles cubanas como auténticos feudos del poder comunista.

Según la fuente, el activista amplió su denuncia y aseguró que el agua que consumen los presos no es potable y que la comida, además de escasa, suele llegar en estado de descomposición.

“La alimentación llega con un olor fétido y muy desagradable, son sitios verdaderamente terribles”, afirmó.

El disidente describió su salida de Cuba como un “destierro obligado” y explicó en el programa Conclusiones de CNN que su única opción para salvar a su familia fue abandonar la isla, recalcó Newsweek Argentina.

“El acoso, las detenciones, los asaltos, el dejar a mis hijos sin alimentos y sin medicinas me obligaron a aceptar el exilio”, dijo.

Ferrer fue liberado tras una solicitud formal del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el régimen revocara su libertad condicional en abril y lo encarcelara nuevamente, en medio de denuncias internacionales por su deteriorado estado de salud.

El opositor también relató los abusos sufridos durante su encierro, entre ellos golpizas por parte de militares y presos comunes, además de torturas físicas.

“Me golpearon los militares en dos ocasiones y luego, durante varios días, dos presos comunes me golpeaban mientras otros once me sujetaban de pies y manos”, contó.

Ferrer reveló además que fue alimentado a la fuerza con comida podrida durante una huelga de hambre.

“Me introdujeron un palo y un embudo para hacerme tragar una sopa hecha de picadillo en descomposición”, denunció.

El activista, que en una ocasión permaneció más de tres años en aislamiento, sin poder ver a su familia ni tener acceso a papel o lápiz, aseguró que las torturas le dejaron secuelas permanentes en la columna vertebral.

“Me honran a mí, a mi familia y a las víctimas del régimen comunista cubano”, dijo Ferrer al recibir el premio, dedicando el reconocimiento a los presos políticos y a todos los cubanos que sufren bajo la dictadura.