José Daniel Ferrer asegura que las cárceles en Cuba “no se diferencian de los campos de concentración nazi”

El opositor cubano José Daniel Ferrer, recientemente exiliado en Estados Unidos, denunció que las cárceles del régimen “no se diferencian de los campos de concentración de la Alemania nazi” y que cientos de presos políticos son víctimas de torturas, enfermedades y hambre en condiciones infrahumanas.
La declaración fue publicada por el portal Newsweek Argentina, que informó que Ferrer recibió la Medalla Truman-Reagan de la Libertad, otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), afirmó que actualmente hay más de 700 presos políticos que sobreviven en cárceles donde “la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas matan a muchos reos todas las semanas”.
El opositor aseguró que en esas prisiones se golpea y se tortura tanto a presos comunes como políticos por cualquier muestra de descontento o denuncia.
“Estamos hablando de centros donde se castiga a los reclusos, donde reina la corrupción y los abusos, la crueldad sobre los reos políticos y también sobre los comunes”, señaló Ferrer, quien describió las cárceles cubanas como auténticos feudos del poder comunista.
Según la fuente, el activista amplió su denuncia y aseguró que el agua que consumen los presos no es potable y que la comida, además de escasa, suele llegar en estado de descomposición.
“La alimentación llega con un olor fétido y muy desagradable, son sitios verdaderamente terribles”, afirmó.
El disidente describió su salida de Cuba como un “destierro obligado” y explicó en el programa Conclusiones de CNN que su única opción para salvar a su familia fue abandonar la isla, recalcó Newsweek Argentina.
“El acoso, las detenciones, los asaltos, el dejar a mis hijos sin alimentos y sin medicinas me obligaron a aceptar el exilio”, dijo.
Ferrer fue liberado tras una solicitud formal del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el régimen revocara su libertad condicional en abril y lo encarcelara nuevamente, en medio de denuncias internacionales por su deteriorado estado de salud.
El opositor también relató los abusos sufridos durante su encierro, entre ellos golpizas por parte de militares y presos comunes, además de torturas físicas.
“Me golpearon los militares en dos ocasiones y luego, durante varios días, dos presos comunes me golpeaban mientras otros once me sujetaban de pies y manos”, contó.
Ferrer reveló además que fue alimentado a la fuerza con comida podrida durante una huelga de hambre.
“Me introdujeron un palo y un embudo para hacerme tragar una sopa hecha de picadillo en descomposición”, denunció.
El activista, que en una ocasión permaneció más de tres años en aislamiento, sin poder ver a su familia ni tener acceso a papel o lápiz, aseguró que las torturas le dejaron secuelas permanentes en la columna vertebral.
“Me honran a mí, a mi familia y a las víctimas del régimen comunista cubano”, dijo Ferrer al recibir el premio, dedicando el reconocimiento a los presos políticos y a todos los cubanos que sufren bajo la dictadura.
Preguntas frecuentes sobre la situación de José Daniel Ferrer y las cárceles en Cuba
¿Qué denunció José Daniel Ferrer sobre las cárceles en Cuba?
José Daniel Ferrer denunció que las cárceles en Cuba son comparables a los campos de concentración nazis, debido a las condiciones infrahumanas que sufren los presos políticos, incluyendo torturas, enfermedades, hambre y falta de agua potable.
¿Cuál es el estado de salud de José Daniel Ferrer en prisión?
José Daniel Ferrer se encuentra en condiciones críticas de salud, sufriendo de diarreas, lesiones en el cuero cabelludo, y síntomas que podrían indicar tuberculosis. Su estado físico se ha visto agravado por la mala alimentación y las condiciones de hacinamiento en la prisión.
¿Qué reconocimiento recibió José Daniel Ferrer en Estados Unidos?
José Daniel Ferrer fue condecorado con la Medalla Truman-Reagan de la Libertad en Estados Unidos, en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
¿Cómo reaccionó el régimen cubano al destierro de José Daniel Ferrer?
El régimen cubano confirmó el destierro de Ferrer como resultado de una solicitud del gobierno estadounidense, intentando presentarlo como un procedimiento legal ordinario. Sin embargo, se interpreta como un destierro forzado, parte de una estrategia para silenciar a opositores.
¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre la situación de José Daniel Ferrer?
Estados Unidos ha expresado su firme respaldo a José Daniel Ferrer, condenando las condiciones en las que ha estado encarcelado y reiterando su compromiso de presionar al régimen cubano hasta la liberación de todos los presos políticos.
