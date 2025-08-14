Escriben carteles contra Fidel Castro en San Antonio de los Baños

Vídeos relacionados:

En pleno despliegue oficial por el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro, este miércoles aparecieron en San Antonio de los Baños, Artemisa, varios carteles con mensajes en su contra, que evidencian el descontento de parte de la población.

El periodista independiente José Luis Tan Estrada compartió en la red social X imágenes y reportes de la acción, que ha sido atribuida al grupo opositor clandestino conocido como #ClandestinosAriguanabo.

Según el perfil en Facebook de Odalys H Rizo, los mensajes fueron directos contra el régimen: “Te lo advertí comunista, no vamos a parar, esto es hasta que caiga el maldito comunismo”.

Entre las pintadas que amanecieron estaban: "Abajo Fidel", "Libertad", "Patria y Vida", y "Martí no era comunista".

Los mensajes iban acompañados de etiquetas utilizadas por este grupo opositor en redes sociales, reforzando su identidad y su llamado a mantener la protesta hasta lograr un cambio político en la isla.

La aparición de estos carteles en pleno cumpleaños de Fidel Castro busca, según los organizadores, desafiar el aparato propagandístico del régimen, que este año ha desplegado múltiples actos oficiales para enaltecer la figura del exgobernante.

El grupo ClandestinosAriguanabo ha realizado en el pasado acciones similares, como grafitis, pintadas y colocación de carteles, que buscan visibilizar el descontento social y romper el monopolio del discurso oficial en el espacio público.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado sobre el incidente, pero en ocasiones anteriores han respondido a acciones de este tipo con operativos policiales, patrullajes intensificados y detenciones de activistas sospechosos.

