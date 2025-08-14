Escriben carteles contra Fidel Castro en San Antonio de los Baños

Vídeos relacionados:
En pleno despliegue oficial por el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro, este miércoles aparecieron en San Antonio de los Baños, Artemisa, varios carteles con mensajes en su contra, que evidencian el descontento de parte de la población.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada compartió en la red social X imágenes y reportes de la acción, que ha sido atribuida al grupo opositor clandestino conocido como #ClandestinosAriguanabo.
Según el perfil en Facebook de Odalys H Rizo, los mensajes fueron directos contra el régimen: “Te lo advertí comunista, no vamos a parar, esto es hasta que caiga el maldito comunismo”.
Entre las pintadas que amanecieron estaban: "Abajo Fidel", "Libertad", "Patria y Vida", y "Martí no era comunista".
Los mensajes iban acompañados de etiquetas utilizadas por este grupo opositor en redes sociales, reforzando su identidad y su llamado a mantener la protesta hasta lograr un cambio político en la isla.
Lo más leído hoy:
La aparición de estos carteles en pleno cumpleaños de Fidel Castro busca, según los organizadores, desafiar el aparato propagandístico del régimen, que este año ha desplegado múltiples actos oficiales para enaltecer la figura del exgobernante.
El grupo ClandestinosAriguanabo ha realizado en el pasado acciones similares, como grafitis, pintadas y colocación de carteles, que buscan visibilizar el descontento social y romper el monopolio del discurso oficial en el espacio público.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado sobre el incidente, pero en ocasiones anteriores han respondido a acciones de este tipo con operativos policiales, patrullajes intensificados y detenciones de activistas sospechosos.
Preguntas frecuentes sobre el descontento social en Cuba y las protestas antigubernamentales
¿Cuál es el significado de los carteles aparecidos en San Antonio de los Baños?
Los carteles contra Fidel Castro en San Antonio de los Baños son una muestra del descontento social en Cuba. Estos mensajes, que incluyen frases como "Abajo Fidel" y "Libertad", reflejan la oposición al régimen comunista y el deseo de cambio político por parte de la población. La acción coincide con el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro, lo que añade un elemento de desafío a la propaganda oficial del gobierno cubano.
¿Qué es el grupo ClandestinosAriguanabo y qué papel juega en las protestas?
ClandestinosAriguanabo es un grupo opositor clandestino en Cuba que ha sido vinculado con acciones de protesta como la colocación de carteles y grafitis antigubernamentales. Este grupo busca visibilizar el descontento social y desafiar el monopolio del discurso oficial en el espacio público. Sus acciones se han vuelto un símbolo de resistencia y desobediencia civil en la isla.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la aparición de estos carteles?
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido un comunicado sobre el incidente en San Antonio de los Baños. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el gobierno ha respondido a este tipo de acciones con operativos policiales, patrullajes intensificados y detenciones de activistas sospechosos. Estas medidas reflejan la creciente sensibilidad del régimen ante cualquier manifestación pública de disidencia.
¿Cuál es la importancia simbólica de San Antonio de los Baños en las protestas cubanas?
San Antonio de los Baños es un lugar simbólico para las protestas en Cuba porque fue el epicentro del estallido popular del 11 de julio de 2021, uno de los mayores desafíos civiles al régimen cubano en las últimas décadas. Las recientes acciones de desobediencia civil en el municipio renuevan el llamado al cambio desde el mismo escenario donde comenzaron las históricas protestas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.