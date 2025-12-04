Aerolínea estadounidense calcula pérdidas de 200 millones por cierre del Gobierno federal en EE.UU.

Vídeos relacionados:
La compañía estadounidense Delta Air Lines, una de las más grandes del país, estimó en 200 millones de dólares el impacto del cierre del Gobierno federal ocurrido entre octubre y noviembre, aunque aseguró que la demanda de vuelos ya se ha normalizado.
En un comunicado remitido a la Comisión de Mercado y Valores (SEC), Delta informó que su demanda “se mantiene sana” para el trimestre de diciembre y que las tendencias son sólidas para principios de 2026.
La aerolínea explicó que el crecimiento en las reservas de viajes ha regresado a los niveles previstos tras un debilitamiento temporal en noviembre debido al cierre gubernamental, que duró 43 días y se convirtió en el más largo en la historia de Estados Unidos.
Durante el cierre, que afectó las operaciones de control aéreo, numerosos trabajadores dejaron de cobrar y asistir a sus puestos, lo que obligó a las autoridades a imponer límites al tráfico aéreo en varios aeropuertos del país.
El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, señaló en un foro minorista citado por The Wall Street Journal que las reservas de vuelos cayeron entre un 5 % y un 10 % durante los diez días en que las restricciones estuvieron en vigor, debido a la escasez de controladores aéreos.
Según la empresa, el impacto del cierre se reflejará en sus resultados del trimestre actual, con una reducción en la rentabilidad de unos 200 millones de dólares, equivalente a 25 centavos de ganancia por acción.
Lo más leído hoy:
Hasta el momento, Delta es la única gran aerolínea estadounidense que ha divulgado el efecto del cierre del Gobierno en sus operaciones, mientras la Agencia Federal de Aviación (FAA) continúa investigando si las compañías cumplieron las restricciones impuestas durante ese periodo.
Según indicó EFE, Delta acumuló 3.786 millones de dólares en beneficios durante los nueve primeros meses del año. La cifra representa un 45 % más que en el mismo periodo de 2024.
Impacto del cierre del Gobierno federal en EE.UU. sobre la industria aérea
¿Cuál fue el impacto financiero del cierre del Gobierno federal en Delta Air Lines?
Delta Air Lines estimó pérdidas de 200 millones de dólares debido al cierre del Gobierno federal entre octubre y noviembre. Aunque la demanda de vuelos se ha normalizado, el impacto se reflejará en la reducción de la rentabilidad del trimestre actual.
¿Cómo afectó el cierre gubernamental al tráfico aéreo en EE.UU.?
Durante el cierre, se cancelaron más de 2,100 vuelos y se retrasaron más de 7,000 debido a la escasez de controladores aéreos que no estaban recibiendo su salario, lo que obligó a la Administración Federal de Aviación a imponer límites al tráfico aéreo.
¿Qué medidas tomó la FAA para manejar la crisis durante el cierre del Gobierno?
La FAA implementó recortes de vuelos, comenzando con un 4% y aumentando hasta un 10%, para aliviar la presión sobre el sistema aéreo debido a la falta de personal en las torres de control y para mantener la seguridad aérea.
¿Qué consecuencias tuvo el cierre del Gobierno en los aeropuertos de Florida?
El cierre afectó gravemente a los aeropuertos de Florida, como Miami y Orlando, donde se cancelaron cientos de vuelos y se registraron miles de retrasos, dejando a muchos pasajeros varados y generando caos en las terminales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.