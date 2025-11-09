Caos aéreo llega a Florida con cientos de vuelos cancelados por el cierre del gobierno en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos provocó este domingo un escenario de caos en los principales aeropuertos de Florida, con cientos de vuelos cancelados y miles de pasajeros varados mientras las autoridades intentan contener el impacto de la crisis en el transporte aéreo nacional.

Según datos de The Palm Beach Post, más de 160 vuelos fueron cancelados en aeropuertos de Florida durante la mañana del domingo, principalmente en Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa, aunque también se registraron cancelaciones en terminales más pequeñas.

A nivel nacional, las cifras superaron los 1,100 vuelos cancelados y más de 500 retrasos antes del mediodía, de acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la medida responde a la necesidad de aliviar la presión sobre los controladores aéreos, que no han recibido salario desde el 1 de octubre y están trabajando jornadas extendidas de seis días por semana.

Duffy anunció reducciones graduales del número de vuelos en 40 aeropuertos del país, que pasaron del 4% inicial al 10% y podrían llegar al 15% o 20% si el cierre se prolonga.

Los aeropuertos del sur de Florida figuran entre los más afectados. De acuerdo con Local 10 News, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) acumulaba 45 vuelos retrasados y 24 cancelaciones hasta la mañana del domingo, mientras que en Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) se reportaban 33 demoras y 31 vuelos suspendidos.

La cadena local recogió testimonios de pasajeros como la familia Maynard, que pasó la noche en el aeropuerto tras la cancelación de su vuelo a Connecticut. “Estoy cansada, ya es hora de volver a casa”, dijo Debra Maynard, tras más de 24 horas varada en MIA.

Por su parte, Telemundo 51 informó que las cancelaciones nacionales rozaban las 2,000 y los retrasos superaban los 14,000 en todo el país, en el día 39 del cierre del gobierno federal.

Las autoridades de aviación recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de salir de casa y prever tiempos adicionales de espera en los puntos de control. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) advirtió que las filas en los controles podrían alargarse mientras continúe el cierre gubernamental.

Mientras la parálisis política en Washington sigue sin solución inmediata, el impacto en el transporte aéreo se multiplica y deja una imagen de aeropuertos abarrotados, vuelos cancelados y viajeros exhaustos, reflejando las consecuencias humanas de una crisis que amenaza con extenderse a todo el sistema de transporte del país.