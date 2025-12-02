Cubanos y otros viajeros en EE.UU. deberán pagar 45 dólares si no tienen REAL ID

Vídeos relacionados:

A partir del 1 de febrero de 2026, los pasajeros cubanos y de otras nacionalidades que viajen dentro de Estados Unidos y no cuenten con una REAL ID o un documento de identidad alternativo deberán pagar una tarifa de 45 dólares para poder abordar, informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La medida fue anunciada este lunes y busca reforzar el cumplimiento de los requisitos de identificación establecidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, según reportó la agencia AP.

Hasta ahora, los viajeros sin REAL ID podían pasar los controles de seguridad con una verificación adicional y una advertencia.

La REAL ID es una licencia o tarjeta de identificación estatal que cumple con normas federales de seguridad.

Se distingue por una estrella blanca dentro de un círculo amarillo y es obligatoria para todos los pasajeros mayores de 18 años que viajen en vuelos domésticos o ingresen a edificios federales.

El nuevo cargo de 45 dólares se aplicará a quienes no posean este documento ni otro tipo de identificación válida, como pasaporte, tarjeta de residencia o credencial militar.

El pago se realiza a través del sistema alternativo de verificación de identidad de la TSA, denominado Confirm.ID, que permite validar la identidad por un período de hasta 10 días.

Las autoridades aclararon que el pago de la tarifa no garantiza la verificación y que, si la identidad del viajero no puede confirmarse, se le podría denegar el acceso al vuelo.

La tarifa podrá abonarse en línea antes del viaje o en el aeropuerto, aunque el proceso podría demorar hasta 30 minutos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que el 94 % de los pasajeros ya cumple con el requisito y que la nueva medida busca incentivar a los rezagados a obtener la REAL ID antes de que entre en vigor de forma estricta.

Inicialmente, la TSA había propuesto un cobro de 18 dólares, pero el monto fue incrementado debido a los costos operativos del nuevo sistema de verificación.

Además, se recordó que la agencia también acepta identificaciones digitales a través de Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet en más de 250 aeropuertos del país.

La nueva tarifa de 45 dólares para quienes no cuenten con una REAL ID al abordar vuelos domésticos en Estados Unidos marca una fase más estricta en la implementación de este sistema federal de identificación. La medida, impulsada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), busca reforzar los controles de seguridad y reducir el margen de excepciones que venía aplicándose desde su entrada en vigor parcial.

Desde inicios de año, autoridades estadounidenses venían alertando sobre la exigencia de este documento. Ya en enero se informó que sería obligatorio para abordar vuelos y que los pasajeros deberían presentar una licencia compatible con los estándares federales.

En mayo, la normativa entró en vigor oficialmente, y se detalló que no bastaría con una licencia estatal común, sino que el documento debía portar una estrella blanca que lo acredita como REAL ID.

Para muchos inmigrantes —entre ellos, numerosos cubanos— el acceso a este tipo de documentación ha representado un reto adicional.

Ya en abril se advertía que la exigencia afectaría a quienes aún no cuentan con estatus migratorio definido o a quienes enfrentan obstáculos para tramitar licencias en sus estados de residencia.

La implementación de la REAL ID no solo refuerza los estándares de seguridad tras el 11-S, sino que también introduce nuevas barreras administrativas que pueden retrasar o complicar la movilidad de ciertos grupos.

Las campañas informativas lanzadas a inicios de año ya anticipaban que la tolerancia disminuiría progresivamente, como ahora se confirma con el cobro obligatorio a quienes no presenten la identificación requerida.