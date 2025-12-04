Influencer cubana ayuda a una anciana: "No imagine encontrar esto en su casa"

La influencer cubana conocida en redes como @arteshada__ tuvo un emotivo gesto de solidaridad al conocer a una anciana que recoge materia prima para vender y subsistir. Lo que encontró en la vivienda de la mujer la dejó conmocionada.

La joven decidió ofrecerle un donativo de alimentos a la anciana y la acompañó hasta su casa. Al llegar descubrió que vive en condiciones precarias, en un bohío en ruinas, con paredes deterioradas y un interior repleto de objetos acumulados, al punto que apenas puede moverse dentro del diminuto espacio.

En un video compartido en sus redes sociales, la influencer comprobó que la vivienda no tiene baño, y la mujer confesó que se ve obligada a asearse a la intemperie, cuando logra conseguir agua.

"No imaginé encontrar esto en su casa", expresó visiblemente afectada la joven. La anciana asegura que no recibe ayuda de ninguna institución estatal.

Pese a lo difícil de la situación, la creadora de contenido se propuso ayudar a acondicionar la vivienda y mejorar las condiciones de vida de la anciana. Sin embargo, admitió que será un proceso complicado debido al estado del lugar y la falta de recursos.