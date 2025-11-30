Buscan a anciano con demencia desaparecido en La Habana hace un mes

Anciano desaparecido Foto © Facebook / Yoneidy Licor Arzola

Familiares del anciano Balbino Braulio Lombillo Contreras, de 87 años, que está desaparecido desde el 2 de noviembre de 2025 en La Coronela, La Lisa (La Habana), pidieron ayuda para encontrarlo

Lombillo Contreras padece demencia y al salir de su hogar vestía un pantalón roto a la altura de la rodilla, pulóver y botas negras. Se encuentra sin documentos de identidad, informó en Facebook el medio independiente feminista Alas Tensas.

Si tienes alguna información, contacta a la familia a estos números: 5 3229475 (Yoneidy); 5 4000157 (Irma); 5 5006629 (Yolanda), agrega la información.

El pedido de ayuda fue difundido en principio Yoneidy Licor Arzola, sobrino nieta del desaparecido.

“Se hizo denuncia en la Estación de Policía de 51 y 240, en San Agustín, La Lisa. Su nombre es Balbino Braulio Lombillo Contreras”, dijo.

Licor Arzola alertó que su tío abuelo “debe estar desde ese entonces sin ingerir alimentos.”

El caso se suma a la creciente lista de reportes de personas desaparecidas en Cuba, en su mayoría adultos mayores y mujeres.

A mediados de noviembre, trascendió que la familia de Abel Paneque Pérez, un joven de 17 años, atravesaba horas de angustia y desesperación tras su desaparición durante un viaje hacia Sancti Spíritus.