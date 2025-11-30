Buscan a anciano con demencia desaparecido en La Habana hace un mes

Vídeos relacionados:
Familiares del anciano Balbino Braulio Lombillo Contreras, de 87 años, que está desaparecido desde el 2 de noviembre de 2025 en La Coronela, La Lisa (La Habana), pidieron ayuda para encontrarlo
Lombillo Contreras padece demencia y al salir de su hogar vestía un pantalón roto a la altura de la rodilla, pulóver y botas negras. Se encuentra sin documentos de identidad, informó en Facebook el medio independiente feminista Alas Tensas.
Si tienes alguna información, contacta a la familia a estos números: 5 3229475 (Yoneidy); 5 4000157 (Irma); 5 5006629 (Yolanda), agrega la información.
El pedido de ayuda fue difundido en principio Yoneidy Licor Arzola, sobrino nieta del desaparecido.
“Se hizo denuncia en la Estación de Policía de 51 y 240, en San Agustín, La Lisa. Su nombre es Balbino Braulio Lombillo Contreras”, dijo.
Licor Arzola alertó que su tío abuelo “debe estar desde ese entonces sin ingerir alimentos.”
El caso se suma a la creciente lista de reportes de personas desaparecidas en Cuba, en su mayoría adultos mayores y mujeres.
A mediados de noviembre, trascendió que la familia de Abel Paneque Pérez, un joven de 17 años, atravesaba horas de angustia y desesperación tras su desaparición durante un viaje hacia Sancti Spíritus.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones de ancianos en Cuba
¿Quién es Balbino Braulio Lombillo Contreras y cuándo desapareció?
Balbino Braulio Lombillo Contreras es un anciano de 87 años que desapareció el 2 de noviembre de 2025 en La Coronela, La Lisa, La Habana. Sufre de demencia y al momento de su desaparición vestía un pantalón roto, un pulóver y botas negras. No llevaba documentos de identidad. Su familia ha pedido ayuda a través de redes sociales y ha denunciado el caso ante la policía local.
¿Cómo puede ayudar el público en la búsqueda de Balbino?
El público puede ayudar proporcionando cualquier información relevante sobre el paradero de Balbino Braulio Lombillo Contreras. Se pueden contactar a los números de teléfono proporcionados por su familia: 5 3229475 (Yoneidy), 5 4000157 (Irma) y 5 5006629 (Yolanda). Además, compartir su información en redes sociales puede aumentar las posibilidades de localizarlo.
¿Por qué es frecuente la desaparición de ancianos en Cuba?
Las desapariciones de ancianos en Cuba son frecuentes debido a la falta de protocolos efectivos de búsqueda y localización por parte del Estado. Muchos ancianos padecen enfermedades como demencia o Alzheimer, lo que aumenta su vulnerabilidad. Las familias suelen recurrir a las redes sociales para buscar ayuda, ya que las respuestas institucionales a menudo son lentas o inexistentes.
¿Qué medidas deberían tomarse para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba?
Se necesitan protocolos más efectivos y rápidos por parte del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba. Esto incluiría una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, así como la formación de equipos especializados en búsqueda y rescate. Además, establecer un sistema de alerta temprana y mejorar la comunicación con la comunidad podrían ser pasos efectivos para abordar esta problemática creciente.
