Jubilados cubanos hacen largas colas en banco de Cárdenas para cobrar pensiones de miseria

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos difundió recientemente un video que muestra una escena cotidiana en Cuba, la de adultos mayores haciendo largas colas en entidades bancarias para cobrar pensiones de miseria.

Las imágenes fueron captadas en Cárdenas, Matanzas, y muestran a decenas de personas aglomeradas frente a la sucursal bancaria, muchas de ellas visiblemente cansadas y sin espacios para sentarse.

“Estas son las personas, jubilados, tratando de sacar su dinerito para poder comer, en la cola del banco”, relata la persona que graba el video.

“Fajados ahí adelante como perros, a ver si pueden obtener sus mil o dos mil pesos que le dan, para poder sostener su vida. Mira eso. Da lástima esto. Todos son personas mayores”, agrega con indignación.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en un país donde el 89% de la población vive en pobreza extrema, son las personas mayores quienes enfrentan las peores consecuencias de la falta de liquidez, el deterioro económico y el abandono estatal.

La organización señaló que la precariedad en la que viven los adultos mayores demuestra la profundidad de la crisis en Cuba.

Lo más leído hoy:

El reciente incremento de las pensiones mínimas en Cuba, en vigor desde septiembre, ha vuelto a quedar neutralizado por la constante caída del valor del peso cubano en el mercado informal de divisas, donde el dólar y el euro han alcanzado nuevos máximos históricos.

El monto mínimo establecido por la Resolución 14/2025 —4,000 pesos cubanos (CUP)— equivale hoy a unos 9,0 dólares, 8,16 euros o 14,8 MLC, según las tasas informales vigentes este 28 de noviembre.

Con el precio de un cartón de huevos que sobrepasa los 3,000 pesos en el mercado informal y productos básicos como el aceite, arroz, azúcar, leche en polvo y frijoles alcanzando cifras estratosféricas, esas pensiones apenas alcanzan para subsistir unos días.

La escena retratada en el video de Cárdenas se repite a diario en todo el país. Los adultos mayores cubanos, muchos de ellos con problemas de movilidad o enfermedades crónicas, deben soportar horas de espera bajo el sol o la lluvia sin garantía de que el banco tenga efectivo disponible.

La falta de liquidez en las sucursales bancarias obliga a los jubilados a regresar día tras día, prolongando su calvario.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos subrayó que el gobierno cubano tiene la obligación de garantizar ingresos dignos y una protección social efectiva para los adultos mayores.

Sin embargo, la realidad muestra lo contrario, un Estado que abandona a quienes dedicaron su vida laboral al país y que ahora sobreviven con pensiones que no alcanzan para nada.

La crisis económica que atraviesa Cuba ha golpeado con especial dureza a los sectores más vulnerables, y los jubilados son quienes pagan el precio más alto.

Mientras el gobierno celebra supuestos logros sociales, miles de adultos mayores hacen colas interminables para cobrar pensiones que los condenan a la pobreza.