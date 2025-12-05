Se desploma el precio de venta de una divisa en Cuba en las últimas horas

La Moneda Libremente Convertible (MLC) continúa dando indicios de inestabilidad en el mercado informal cubano. En las últimas horas, su valor se ha desplomado por segundo día consecutivo.

La MLC ha entrado en los últimos días en una dinámica de montaña rusa, con súbitas caídas o ascensos en su valor de venta promedio.

Este viernes la Moneda Libremente Convertible cae de 280 a 272 CUP, lo que supone un descenso de ocho pesos en relación con su valor de venta del día anterior.

La moneda estadounidense y europea, por su parte, se mantienen estables desde hace varias jornadas.

Evolución de la tasa de cambio

Hoy el dólar permanece tasado por sexto día consecutivo en 450 CUP, valor al que arribó el pasado domingo.

También sin cambios el euro, que continúa vendiéndose en 490 CUP, según revela este 5 de diciembre el parte del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.

Tasa de cambio hoy 05/12/2025 - 6:14 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 272 CUP.

Durante buena parte de 2025, la cotización informal de la Moneda Libremente Convertible cayó de forma notable frente al peso cubano.

Su caída ha estado impulsada por la pérdida de confianza de la población, la ampliación del uso del dólar en efectivo y la disminución de productos en las tiendas estatales que operan en MLC.

Estos elementos han alimentado rumores persistentes sobre su inminente desaparición como medio de pago relevante en la economía cubana.

Sin embargo, a pesar de esas advertencias, la MLC no ha desaparecido, sino que ha demostrado una capacidad de supervivencia notable.

La MLC permanece como un instrumento monetario ambiguo: en declive, pero aún funcional.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 5 de diciembre:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.

500 EUR = 245,000 CUP.

En las últimas semanas, el Gobierno cubano ha intensificado su campaña contra el mercado informal de divisas y contra la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Esta ofensiva incluye investigaciones penales, amenazas a operadores de cambio y una estrategia comunicacional centrada en desacreditar las fuentes alternativas de precios del dólar, el euro y otras divisas.

Aunque el ataque pueda parecer una distracción ante la profunda crisis económica del país, un artículo publicado el pasado lunes por el economista Pavel Vidal en elTOQUE sugiere que el objetivo real es despejar el camino para implementar una nueva tasa oficial de cambio flotante, debilitando previamente al mercado informal y sus actores clave.