Baja el precio de una divisa en Cuba

La Moneda Libremente Convertible (MLC), la moneda que desde hace meses parecía condenada a desaparecer, continúa dando indicios de movimiento en el mercado informal cubano: en el día de hoy a la baja.

La MLC ha entrado en los últimos días en una dinámica de montaña rusa, con súbitas caídas o ascensos en su valor de venta promedio.

Este jueves la Moneda Libremente Convertible baja de 285 a 280 CUP, lo que supone un descenso de cinco pesos en relación con su valor de venta del día anterior.

La moneda estadounidense y europea, por su parte, se mantienen estables desde hace varias jornadas.

Evolución de la tasa de cambio

Hoy el dólar permanece tasado por quinto día consecutivo en 450 CUP, valor al que arribó el pasado domingo.

También sin cambios el euro, que continúa vendiéndose en 490 CUP, según revela este 4 de diciembre el parte del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio hoy 04/12/2025 - 6:39 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 280 CUP.

La MLC se niega a morir

Durante buena parte de 2025, la cotización informal de la Moneda Libremente Convertible cayó de forma notable frente al peso cubano, impulsada por la pérdida de confianza de la población, la ampliación del uso del dólar en efectivo y la disminución de productos en las tiendas estatales que operan en MLC.

Estos elementos alimentaron rumores persistentes sobre su inminente desaparición como medio de pago relevante en la economía cubana.

Sin embargo, a pesar de esas advertencias, la MLC no ha desaparecido, sino que ha demostrado una capacidad de supervivencia notable.

En los últimos días su valor en el mercado informal ha vuelto a subir, pese a alguna caída puntual. Este repunte sorprende en un contexto donde el dólar y el euro siguen dominando las operaciones informales de compraventa.

Desde hace meses, elTOQUE advirtió que ese incremento puntual puede explicarse por varios factores: la limitada disponibilidad de dólares en efectivo, la necesidad de acceder a productos específicos que solo se comercializan en tiendas MLC, y una demanda estacional o coyuntural que ha impulsado su uso.

También influye el hecho de que, aunque en retroceso, la infraestructura de pagos en MLC sigue activa: muchas tarjetas bancarias mantienen saldo en esa moneda y todavía hay tiendas que la aceptan.

La MLC permanece, por tanto como un instrumento monetario ambiguo: en declive, pero aún funcional.

Su evolución reciente refleja la complejidad de la economía cubana, donde ninguna moneda parece estable, y donde incluso una moneda que muchos daban por muerta puede resurgir con fuerza inesperada.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 4 de diciembre:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.

500 EUR = 245,000 CUP.

En las últimas semanas, el Gobierno cubano ha intensificado su campaña contra el mercado informal de divisas y contra la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Esta ofensiva incluye investigaciones penales, amenazas a operadores de cambio y una estrategia comunicacional centrada en desacreditar las fuentes alternativas de precios del dólar, el euro y otras divisas.

Aunque el ataque pueda parecer una distracción ante la profunda crisis económica del país, un artículo publicado el pasado lunes por el economista Pavel Vidal en elTOQUE sugiere que el objetivo real es despejar el camino para implementar una nueva tasa oficial de cambio flotante, debilitando previamente al mercado informal y sus actores clave.

Esta movida buscaría captar las remesas en canales oficiales y tener mayor control sobre el flujo de divisas, pero para ello el Gobierno está recurriendo a mecanismos coercitivos, en lugar de competir con transparencia y tasas atractivas.