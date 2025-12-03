Subidón de una divisa en Cuba: Así amanece el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este miércoles con una novedad: repunta la Moneda Libremente Convertible (MLC) por segundo día consecutivo.

En las últimas horas, el promedio de venta de la MLC, ha subido a 285 CUP, lo que supone 15 pesos más que el valor que alcanzó este 2 de diciembre.

La moneda estadounidense y europea, por su parte, se mantienen estables.

El dólar permanece tasado por cuarto día en 450 CUP, valor al que arribó el pasado domingo

Evolución de la tasa de cambio

También sin cambios el euro, que continúa vendiéndose en 490 CUP, según revela este 3 de diciembre el parte del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas.

Tasa de cambio hoy 03/12/2025 -12:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 270 CUP.

Entre la incertidumbre y el mercado: La MLC se niega a morir

En los últimos tiempos, la Moneda Libremente Convertible (MLC) ha atravesado una etapa de incertidumbre marcada por una caída sostenida en su valor en el mercado informal.

Durante buena parte del 2025, su cotización descendió de forma notable frente al peso cubano, impulsada por la pérdida de confianza de la población, la ampliación del uso del dólar en efectivo y la disminución de productos en las tiendas estatales que operan en MLC.

Estos elementos alimentaron rumores persistentes sobre su inminente desaparición como medio de pago relevante en la economía cubana.

Sin embargo, a pesar de esas advertencias, la MLC no ha desaparecido, sino que ha demostrado una capacidad de supervivencia notable.

En los últimos días su valor en el mercado informal ha vuelto a subir, pese a alguna caída puntual. Este repunte sorprende en un contexto donde el dólar y el euro siguen dominando las operaciones informales de compraventa.

Esta subida puede explicarse por varios factores: la limitada disponibilidad de dólares en efectivo, la necesidad de acceder a productos específicos que solo se comercializan en tiendas MLC, y una demanda estacional o coyuntural que ha impulsado su uso.

También influye el hecho de que, aunque en retroceso, la infraestructura de pagos en MLC sigue activa: muchas tarjetas bancarias mantienen saldo en esa moneda y todavía hay comercios que la aceptan.

La MLC permanece como un instrumento monetario ambiguo: en declive, pero aún funcional; cuestionado, pero no sustituido del todo.

Su evolución reciente refleja la complejidad de la economía cubana, donde ninguna moneda parece estable, y donde incluso aquellas a las que muchos daban por muertas pueden resurgir con fuerza inesperada.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 3 de diciembre:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.

500 EUR = 245,000 CUP.

El trasfondo de la ofensiva contra el mercado informal de divisas

En las últimas semanas, el Gobierno cubano ha intensificado su campaña contra el mercado informal de divisas y contra la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Esta ofensiva incluye investigaciones penales, amenazas a operadores de cambio y una estrategia comunicacional centrada en desacreditar las fuentes alternativas de precios del dólar, el euro y otras divisas.

Aunque el ataque pueda parecer una distracción ante la profunda crisis económica del país, un artículo publicado el pasado lunes por el economista Pavel Vidal en elTOQUE sugiere que el objetivo real es despejar el camino para implementar una nueva tasa oficial de cambio flotante, debilitando previamente al mercado informal y sus actores clave.

Esta movida buscaría captar las remesas en canales oficiales y tener mayor control sobre el flujo de divisas, pero para ello el Gobierno está recurriendo a mecanismos coercitivos, en lugar de competir con transparencia y tasas atractivas.

Los fracasos de políticas previas, como el ordenamiento monetario de 2021 y el ajuste de 2022, han dejado al Gobierno en una posición vulnerable.

En ambos casos, el mercado informal evidenció que las tasas oficiales estaban desconectadas de la realidad económica.

Lo cierto es que, desde entonces, la tasa informal se ha convertido en un indicador clave del deterioro del poder adquisitivo y la inflación, ante el secretismo de las cifras oficiales.

El Gobierno plantea ahora una tasa flotante, pero persisten dudas sobre su viabilidad real en un sistema que no opera bajo lógicas de mercado.

Además, hay señales de que el verdadero interés detrás de la formalización sería recaudar divisas y no mejorar la eficiencia ni la legalidad del sistema cambiario. Si el Estado compra divisas sin ofrecerlas luego al público, podría agravar aún más la inflación, según concluye Vidal.

Finalmente, elTOQUE advierte que sin reformas estructurales, una tasa oficial supuestamente flotante podría derivar en una nueva distorsión, esta vez desde el propio aparato estatal.Imponer una tasa no realista o reprimir al mercado informal sin ofrecer mejores condiciones solo traería consecuencias negativas, como la caída de las remesas, la paralización del comercio privado y mayor desabastecimiento.