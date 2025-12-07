¿A cómo está el dólar, euro y MLC este domingo en Cuba?

El precio del dólar estadounidense se mantiene este 7 de diciembre de 2025, en 450 pesos cubanos (CUP), según la tasa de cambio publicada por elTOQUE.

Esta cotización refleja la estabilidad relativa del billete verde en el mercado informal, donde continúa siendo la divisa más demandada por los cubanos para el ahorro y las compras en tiendas estatales.

El euro cotiza a 490 CUP, manteniéndose por encima del dólar y consolidándose como una de las monedas más fuertes en el mercado paralelo de la isla. La diferencia entre ambas monedas se ha mantenido estable durante las últimas semanas, sin variaciones significativas.

Por su parte, la tasa del MLC (Moneda Libremente Convertible) se ubica en 280 CUP, de acuerdo con los datos del mismo medio. Estas tres divisas continúan siendo el principal referente del mercado cambiario informal en Cuba.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba. Domingo, 7 Diciembre, 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 490 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 280 CUP

Equivalencia de billetes de dólares y euros a pesos cubanos

Dólar estadounidense (USD) – 1 USD = 450 CUP

$1 = 450 CUP

$5 = 2,250 CUP

$10 = 4,500 CUP

$20 = 9,000 CUP

$50 = 22,500 CUP

$100 = 45,000 CUP

Euro (EUR) – 1 EUR = 490 CUP