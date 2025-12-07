¿A cómo está el dólar, euro y MLC este domingo en Cuba?

El precio del dólar estadounidense se mantiene este 7 de diciembre de 2025, en 450 pesos cubanos (CUP), según la tasa de cambio publicada por elTOQUE.
Esta cotización refleja la estabilidad relativa del billete verde en el mercado informal, donde continúa siendo la divisa más demandada por los cubanos para el ahorro y las compras en tiendas estatales.
El euro cotiza a 490 CUP, manteniéndose por encima del dólar y consolidándose como una de las monedas más fuertes en el mercado paralelo de la isla. La diferencia entre ambas monedas se ha mantenido estable durante las últimas semanas, sin variaciones significativas.
Por su parte, la tasa del MLC (Moneda Libremente Convertible) se ubica en 280 CUP, de acuerdo con los datos del mismo medio. Estas tres divisas continúan siendo el principal referente del mercado cambiario informal en Cuba.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba. Domingo, 7 Diciembre, 2025 - 06:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 450 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 490 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 280 CUP
Equivalencia de billetes de dólares y euros a pesos cubanos
Dólar estadounidense (USD) – 1 USD = 450 CUP
- $1 = 450 CUP
- $5 = 2,250 CUP
- $10 = 4,500 CUP
- $20 = 9,000 CUP
- $50 = 22,500 CUP
- $100 = 45,000 CUP
Euro (EUR) – 1 EUR = 490 CUP
- €5 = 2,450 CUP
- €10 = 4,900 CUP
- €20 = 9,800 CUP
- €50 = 24,500 CUP
- €100 = 49,000 CUP
- €200 = 98,000 CUP
- €500 = 245,000 CUP
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado de Divisas en Cuba
¿Cuál es el valor del dólar estadounidense en el mercado informal cubano hoy?
El dólar estadounidense se cotiza hoy a 450 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según elTOQUE. Esta tasa refleja la demanda continua de esta moneda para transacciones y ahorros en la isla.
¿A cuánto se cotiza el euro en Cuba este domingo?
El euro se cotiza a 490 CUP en el mercado informal cubano. Esta divisa sigue siendo más fuerte que el dólar y es utilizada por quienes realizan transacciones con Europa.
¿Cuál es el valor del MLC en el mercado informal cubano hoy?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza a 280 CUP en el mercado informal. Esta moneda es importante para las compras en algunas tiendas estatales en divisas.
¿Por qué el euro es más caro que el dólar en Cuba?
El euro se mantiene a un precio más alto que el dólar debido a su mayor estabilidad y menor disponibilidad en el mercado cubano. Además, es preferido para transacciones con países europeos, lo que incrementa su demanda.
