Una divisa sube de precio y otra baja: Así amanece el mercado informal en Cuba

La semana comienza agitada en el mercado informal cubano de divisas: el dólar baja de precio y la Moneda Libremente Convertible (MLC) sube, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE.

A las 6:00 a.m (hora local cubana), el dólar se vende como promedio en 445 CUP, lo que supone una caída de cinco pesos en relación con el valor que ostentaba desde hace una semana.

La MLC, que ha entrado en los últimos días en una dinámica de montaña rusa -con súbitas caídas o ascensos en su valor de venta promedio- ha subido en las últimas horas y se sitúa este 8 de diciembre en 290 CUP. La cifra supone un aumento de diez pesos en relación con el día anterior.

El euro, por su parte, se mantiene estable, tasado en 490 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 08/12/2025 - 6:41 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 445 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 290 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 8 de diciembre:

1 USD = 445 CUP.

5 USD = 2,225 CUP.

10 USD = 4,450 CUP.

20 USD = 8,900 CUP.

50 USD = 22,250 CUP.

100 USD = 44,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.

500 EUR = 245,000 CUP.

En las últimas semanas, el Gobierno cubano ha intensificado su campaña contra el mercado informal de divisas y contra la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Esta ofensiva incluye investigaciones penales, amenazas a operadores de cambio y una estrategia comunicacional centrada en desacreditar las fuentes alternativas de precios del dólar, el euro y otras divisas.

Aunque el ataque pueda parecer una distracción ante la profunda crisis económica del país, un artículo publicado el pasado lunes por el economista Pavel Vidal en elTOQUE sugiere que el objetivo real es despejar el camino para implementar una nueva tasa oficial de cambio flotante, debilitando previamente al mercado informal y sus actores clave.