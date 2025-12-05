Netflix compra Warner Bros. por 82.700 millones de dólares y crea el mayor gigante del entretenimiento del mundo

Vídeos relacionados:

HOLLYWOOD, California — 5 de diciembre de 2025. Netflix anunció este viernes la adquisición de Warner Bros. y de sus poderosos activos audiovisuales —incluidos los estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max— en una operación valorada en 82.700 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor compra en la historia del entretenimiento.

El acuerdo, que se cerrará tras la separación de Discovery Global (la división internacional de canales y deportes de Warner Bros. Discovery), unirá a dos colosos de la industria en una sola compañía con un catálogo que abarca desde clásicos como Casablanca y El mago de Oz, hasta franquicias modernas como Harry Potter, Game of Thrones y The Big Bang Theory.

Netflix conservará las operaciones actuales de Warner Bros. y planea mantener los estrenos cinematográficos en salas, al tiempo que incorporará el catálogo de HBO y HBO Max a su plataforma. Con ello, los suscriptores accederán a una de las bibliotecas más amplias y valiosas del mundo audiovisual.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al unirnos con Warner Bros. podremos hacerlo aún mejor”, aseguró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Juntos ofreceremos a los espectadores más de lo que aman y ayudaremos a definir el próximo siglo del entretenimiento”.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y aún debe recibir la luz verde de los reguladores y de los accionistas de Warner Bros. Discovery. Se espera que la operación se concrete entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Una fusión que reconfigura el mercado global

La compra de Warner Bros. —valorada en 27,75 dólares por acción— incluye el pago de 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix por cada acción de WBD.

Lo más leído hoy:

Netflix estima que la fusión generará ahorros de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales a partir del tercer año y será “acretiva” a las ganancias por acción desde el segundo.

Según la empresa, esta unión “creará más oportunidades para la comunidad creativa, fortalecerá la industria del entretenimiento y ofrecerá más valor a los consumidores y accionistas”.

Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, señaló que el acuerdo combina “dos de las mayores compañías de narración del mundo” y permitirá que las audiencias “sigan disfrutando de las historias más influyentes por generaciones”.

Un catálogo sin precedentes

La integración permitirá a Netflix ofrecer títulos icónicos de Warner Bros., HBO y DC Comics junto a éxitos propios como Stranger Things, La casa de papel, Bridgerton o El caso Asunta. La compañía también planea ampliar su capacidad de producción en Estados Unidos y reforzar su inversión en contenidos originales.

Con esta adquisición, Netflix consolida su liderazgo como la plataforma de entretenimiento más grande del planeta, combinando innovación tecnológica con una de las bibliotecas más ricas en la historia del cine y la televisión.

Resumen rápido