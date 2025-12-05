Policía cubana desarticula una supuesta red de sacrificio ilegal de ganado en Guantánamo

Vídeos relacionados:

La página oficialista Guantánamo y su Verdad informó este jueves en Facebook que un operativo policial en el municipio Niceto Pérez, provincia de Guantánamo, culminó con la detención de siete personas acusadas de integrar una presunta red dedicada al hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.

Según la publicación, los detenidos fueron interceptados en diferentes puntos del territorio. Dos de ellos habrían sido sorprendidos mientras transportaban mochilas con carne procedente, presuntamente, del sacrificio de tres animales.

Otros dos sospechosos fueron descubiertos cuando descuartizaban un equino en una zona rural conocida como Burenes.

El mensaje oficialista destacó la “efectividad de la cooperación entre la comunidad y las autoridades”, y celebró el resultado del operativo como una “neutralización completa” de la supuesta organización delictiva.

Sin embargo, el comunicado no ofreció detalles sobre las identidades de los arrestados, las condiciones del procedimiento policial ni otras pruebas que sustenten las acusaciones. Tampoco se informó si los implicados enfrentarán cargos formales o si se respetaron los debidos procesos legales.

El sacrificio y comercio ilegal de carne se ha vuelto cada vez más común en el oriente cubano, donde la escasez de alimentos, la inflación y la falta de opciones en los mercados estatales empujan a muchas personas a buscar alternativas desesperadas para sobrevivir.

En Cuba, las leyes vigentes penalizan con severidad el sacrificio de ganado mayor sin autorización del Estado, un delito que puede conllevar hasta 20 años de prisión.

Mientras las autoridades presentan estos casos como “golpes al delito”, numerosos cubanos denuncian que el verdadero problema radica en la profunda crisis económica y alimentaria que atraviesa el país, donde acceder a un pedazo de carne se ha convertido en un lujo.