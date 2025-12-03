Denuncian muerte de un bebé de dos meses por falta de medicamentos en Caibarién

Vídeos relacionados:

Una familia cubana denunció la muerte de un bebé de dos meses por presunta falta de medicamentos y atención médica en el hospital del municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara.

La tía del menor, Belkys Flores, compartió la denuncia en redes sociales, junto con la última foto del niño con vida.

“Esta es la única foto de mi sobrino antes de morir. No me cansaré de decirlo: su muerte no quedará impune. Solo tenía dos meses y nos lo arrebataron por no tener medicamentos”, escribió visiblemente afectada.

Según el testimonio familiar, el bebé ingresó el 26 de noviembre en el hospital de Remedios con síntomas graves, pero no recibió el tratamiento necesario.

“Estaba en la cama sin suero y sin nada. En la madrugada del día 27 falleció”, relató su tía. La familia asegura que no había ni los insumos básicos para atenderlo.

La publicación se ha hecho viral en Facebook, donde decenas de cubanos expresaron su indignación y solidaridad con la familia.

“Esto es inhumano, no hay perdón para quienes permiten que un niño muera por falta de suero”, comentó una usuaria.

Otros lamentaron que “el sistema de salud, antes orgullo del régimen, se haya convertido en una ruina sin medicamentos, médicos ni recursos”.

El caso se suma a múltiples denuncias recientes de familias que reportan la falta de atención médica y suministros en hospitales de todo el país.

En las últimas semanas, medios independientes y ciudadanos han alertado sobre un repunte de infecciones respiratorias y casos de dengue en Villa Clara y otras provincias, sin capacidad hospitalaria ni medicinas suficientes.

La escasez de medicamentos, insumos médicos y personal sanitario se ha agudizado en Cuba, agravada por la crisis económica y la mala gestión del régimen.

En localidades como Caibarién, los vecinos denuncian la acumulación de basura, mosquitos y falta de higiene, lo que ha generado un incremento de enfermedades, especialmente entre niños y ancianos.

“Este país miserable no tiene perdón, ellos tendrán que pagarlo”, escribió la tía del bebé en su publicación, exigiendo justicia y responsabilidad a las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Hasta el momento, el MINSAP no ha ofrecido ninguna declaración pública sobre el caso ni sobre la situación sanitaria en Caibarién.

“No lo perdono. A mi sobrino lo mató la falta de humanidad y el abandono del sistema”, expresó la tía en su mensaje de despedida.