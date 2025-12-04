El régimen vuelve a usar a los niños para rendir culto a Fidel Castro

Niñas y niños santiagueros, en uniforme escolar, cargan retratos de Fidel Castro durante la peregrinación convocada por el régimen en Santiago de Cuba.

A nueve años de la llegada de las cenizas de Fidel Castro a Santiago de Cuba, el régimen volvió a echar mano de los estudiantes, incluidos niños y adolescentes, para llenar las calles en una peregrinación hacia el cementerio Santa Ifigenia, un acto que las autoridades presentan como “homenaje vibrante y multitudinario”, pero que en la práctica reproduce la vieja estrategia de movilizar a menores en ceremonias de culto político.

Desde horas de la madrugada, las páginas oficiales de Santiago y la emisora estatal CMKW Radio Mambí comenzaron a difundir imágenes que muestran a decenas de niñas y niños uniformados, algunos con pañoletas rojas, sosteniendo grandes retratos de Fidel Castro mientras forman filas en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo.

Captura de Facebook/CMKW Radio Mambí

Las fotos, tomadas antes del amanecer, muestran a los menores organizados por escuelas, cargando pancartas institucionales y banderas cubanas para abrir la marcha convocada por las autoridades provinciales y la Unión de Jóvenes Comunistas.

En otra secuencia de imágenes, se observa a adolescentes vestidas con blusas blancas y sayas grises sujetando un estandarte escolar; a su lado, otros estudiantes sostienen carteles impresos con el rostro del fallecido gobernante.

Captura de Facebook/CMKW Radio Mambí

Lo más leído hoy:

Detrás, grupos numerosos de niños avanzan en columnas compactas hacia Santa Ifigenia, seguidos por profesores, funcionarios y miembros del Partido Comunista. La multitud, compuesta en buena parte por estudiantes, ocupa las avenidas en un ambiente que los locutores oficiales describen como “fervor revolucionario”, pese a que muchos de los menores cargan retratos que apenas pueden sostener.

Entre los asistentes también aparecen trabajadores de empresas estatales marchando con pancartas sindicales, pero la presencia más visible, y más explotada por la propaganda, sigue siendo la de los menores. Marchan bajo el cielo gris del amanecer, algunos mirando a las cámaras, otros intentando mantener el paso en medio de la multitud.

La utilización de niños en actos de culto político no es nueva en Cuba. Desde los años 60, el sistema educativo ha sido un espacio central para la reproducción de lealtades ideológicas, con actividades obligatorias, matutinos patrióticos y movilizaciones masivas en fechas simbólicas.

Sin embargo, en los últimos años, con la falta de participación espontánea de la población adulta, el régimen ha intensificado la presencia de escolares como “masa garantizada” para sus eventos.