Tribunal Constitucional de Polonia declara ilegal al Partido Comunista

Vídeos relacionados:

El Tribunal Constitucional de Polonia declaró este miércoles la ilegalización inmediata del Partido Comunista Polaco (KPP), al considerar que sus objetivos y actividades son incompatibles con la Constitución del país.

El fallo, leído por la jueza Krystyna Pawlowicz, subraya que “no hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, según recoge la cadena local RMF24.

La decisión pone fin a más de dos décadas de existencia del KPP, una formación creada en 2002 y sin relevancia política significativa, que contaba con apenas un millar de afiliados y ningún cargo electo.

Aun así, el Tribunal consideró que su programa ideológico viola los artículos constitucionales que prohíben organizaciones basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”.

La resolución responde a una petición impulsada por el presidente polaco, Karol Nawrocki, y respalda una tendencia política y social mayoritaria en el país, profundamente marcada por las heridas del dominio soviético tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante la audiencia, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del KPP, Beata Karon, alegó que el partido “no representa amenaza alguna”, calificando la prohibición de innecesaria. “Nuestro programa es tan poco atractivo que no tendríamos apoyo electoral”, ironizó ante los jueces.

Lo más leído hoy:

El fallo reafirma la postura anticomunista del Estado polaco, una línea política compartida por buena parte de Europa del Este, donde las dictaduras comunistas del siglo XX dejaron un legado de represión, censura y pobreza.

Polonia, junto con Hungría y los países bálticos, ha impulsado políticas de “memoria histórica” que condenan de manera explícita los crímenes del comunismo.

Analistas destacan que esta medida tiene un fuerte componente simbólico: Polonia se convierte en uno de los pocos países europeos que prohíbe oficialmente la existencia de un partido comunista, reafirmando su ruptura total con el sistema totalitario que dominó la región durante más de cuatro décadas.

En contraste, en Cuba, China y otros regímenes de corte comunista, los partidos únicos mantienen el control absoluto del poder, sin permitir alternativas políticas ni oposición legal, un recordatorio del peso que aún conserva esta ideología en algunos rincones del mundo.

En septiembre pasado el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y su homólogo polaco, Radosław Sikorski, protagonizaron un cruce de mensajes en la red social X, luego de que la opositora Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, recibiera en Miami el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025.

Rodríguez criticó con dureza la entrega del galardón a la opositora; mientras Sikorski respondió que el premio “es financiado por Polonia, no por Estados Unidos”, y que honra a quienes luchan pacíficamente por la libertad y la democracia.

“El pueblo de Cuba también lo merece”, subrayó en un mensaje que resonó con fuerza por el simbolismo de un país que padeció décadas de dictadura comunista (1945-1989) antes de conquistar su transición democrática.