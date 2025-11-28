Susely Morfa culpa al “bloqueo” por la falta de huevos en Cuba

Vídeos relacionados:

El régimen cubano puede fallar en todo, menos en culpar al bloqueo estadounidense de todos los males de la nación.

Esta vez, la primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara, Susely Morfa González, responsabilizó al embargo por la crisis en la producción de huevos, uno de los alimentos más escasos en la isla.

En una publicación en X este miércoles, la apodada “psicóloga millonaria” afirmó que “como consecuencia del bloqueo, los medicamentos para garantizar la salud aviar no llegaron a tiempo, provocando pérdidas en la masa animal”.

Agregó además que “la falta de importación de equipamientos avícolas impidió aumentar la capacidad de crianza”.

El mensaje generó una ola de respuestas críticas de usuarios que rechazaron su justificación y recordaron que Cuba mantiene comercio con decenas de países.

“El bloqueo afecta la salud aviar, pero no la construcción de hoteles. En fin, la hipocresía”, escribió @ynl1993.

Otro usuario, @pimpamp41449207, ironizó: “Y sigue con la pituita del bloqueo. Cuba puede comprar alimentos y medicinas a USA, pero todo cash, porque son mala paga”.

Otros internautas cuestionaron el argumento económico del PCC. “¿Dónde está el bloqueo si pueden comerciar con el resto del mundo?”, preguntó @popolvuhnews, mientras @joseleonardoro9 apuntó: “Digan la verdad, no pueden comprar por no tener dinero y nadie les da crédito”.

El ingeniero Roberto Morales (@RobertoMoralesC) se sumó al debate: “¿No hay medicamentos en España, República Dominicana, Venezuela, México? ¿Dónde está el impedimento?”.

El comentario más viral fue el de @Camed_V, que resumió el sentir general: “Maldito bloqueo que no nos ha dejado elegir nuestro presidente por más de 60 años”.

Las declaraciones de Morfa se producen en un contexto de crisis alimentaria y colapso del sistema avícola estatal, donde las granjas carecen de pienso, medicamentos y equipamiento básico.

La producción nacional de huevos ha colapsado en caída libre, y las ventas normadas prácticamente desaparecieron, dejando a las familias cubanas sin una de sus principales fuentes de proteína.

Mientras el gobierno insiste en culpar al embargo estadounidense, economistas dentro y fuera de Cuba apuntan a la ineficiencia estructural del sistema socialista, la falta de autonomía del productor y el desvío de recursos hacia sectores no prioritarios, como el turismo y la construcción de hoteles, incluso en medio del hambre generalizada.

Meses atrás, el propio diario oficialista Granma se vio forzado a abordar la escasez, reconociendo la profunda insatisfacción popular y la incapacidad estatal para sostener un alimento básico en la dieta nacional.

Luego, el Ministerio de la Agricultura implementó un experimento de "huevos cooperados", una iniciativa que trasladaba la responsabilidad productiva a entidades locales con autonomía limitada y sin garantías reales de abastecimiento, lo que apenas alivió la situación en algunas zonas rurales.

Ya para finales del verano, la situación se había agravado al punto de que la producción de huevos alcanzó mínimos históricos, confirmando el colapso del sistema avícola estatal.

La falta de pienso, infraestructura obsoleta y políticas ineficaces dejaron al país sin uno de sus alimentos más accesibles, mientras las autoridades seguían apelando al embargo como única explicación.