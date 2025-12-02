Prensa oficialista recuerda la despedida a Fidel Castro y las redes estallan: "Convertido en cenizas como dejó a Cuba"

Vídeos relacionados:

Una publicación del periódico oficialista Escambray en Facebook , recordando la despedida a Fidel Castro en Sancti Spíritus, desató una avalancha de críticas, burlas y mensajes de indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla.

El medio, órgano del Partido Comunista en esa provincia, compartió imágenes del cortejo fúnebre de 2016, cuando las cenizas del dictador atravesaron el territorio rumbo a Santiago de Cuba. En las fotos se ve a ciudadanos llorando, mientras el texto evocaba la supuesta “emotividad” de aquel momento.

Sin embargo, la reacción popular fue todo lo contrario. Cientos de usuarios respondieron con sarcasmo y frustración. “Ese día se fue a chupar gladiolo Alibaba; solo faltan sus 40 ladrones que están cayendo poco a poco”, escribió uno. Otro ironizó: “Qué ganas de que hagan ya la otra caravana con el otro, a ver cuánta gente va a salir”. Un tercero comentó: “Si yo recuerdo que me dijeron en el trabajo: tienes que ir para la carretera central, y si no vas, te quitamos el estímulo que eran 60 chavitos”.

Entre las respuestas más repetidas, muchos recordaron la sensación de engaño y manipulación de aquellos días. “El día que pensé que íbamos a ser libres y no fue así, me mintieron”, escribió una internauta. Otro agregó: “Todavía están en esta bobería. Pónganse a solucionar el problema de la población, que da vergüenza como un país no tiene solución económica”. También abundaron comentarios como “Qué teatro por Dios”, “Yo lloré de alegría” o “Ese fue el día más feliz de mi vida”.

Otros fueron más duros: “No está descansando, el demonio ese le tumbó el puesto al diablo”, “Unas décadas antes le habría venido muy bien a Cuba”, o “Ese día Fidel hizo su mayor contribución al pueblo: morirse”. Hubo también quien resumió el sentimiento de muchos: “Yo no sé cómo les quedan ganas de venerar a este engendro que hundió a Cuba; ese nunca tenía ni que haber nacido”.

Aunque algunos mensajes defendieron la memoria del exgobernante con frases como “Gracias por todo, Fidel” o “Los agradecidos te recordamos”, fueron ampliamente superados por expresiones de hartazgo, ira y rechazo. Uno de los más compartidos decía: “El pueblo de Cuba sufre del síndrome de Estocolmo”, y otro ironizaba: “Qué vacío nos dejaste, comandante, nos vaciaste las bodegas, las farmacias, todo señor”.

Varios usuarios recordaron las condiciones en que vivieron el funeral: “Nos levantaron desde las cuatro de la mañana, parados al sol, esperando horas hasta que pasó el carro con las cenizas”, escribió uno. Otro rememoró: “Ese día no se podía poner música, ni vender cerveza, ni nada. Fue como un duelo obligatorio”. La sensación general en los comentarios fue que el homenaje del medio provincial reabrió una herida que muchos cubanos aún asocian con represión, miseria y control.

Un culto reactivado en medio del colapso nacional

La publicación de Escambray coincide con una nueva ofensiva propagandística del régimen para mantener vivo el culto a la figura de Fidel Castro. Días antes, el portal oficialista Cubadebate publicó un artículo firmado por Marxlenin Pérez Valdés —pareja del nieto del dictador— que pedía “acudir al caballo, al genio” de Fidel para resolver los problemas del país. El texto fue recibido con sarcasmo: “El caballo dejó una deuda que no la brinca una cabra”, escribió un lector, mientras otro ironizó: “Vale la pena haber vivido en el siglo de Fidel… pero fuera de Cuba”.

En paralelo, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró en la red social X que Fidel “sigue hablando desde la inmortalidad de sus ideas”, declaración que provocó incredulidad y burlas entre ciudadanos que enfrentan apagones diarios, hambre y escasez.

La maquinaria oficial también recurrió a los niños. Imágenes publicadas por instituciones educativas de Moa y Camagüey mostraron a menores depositando flores y recitando versos en honor al exgobernante, como documentó un reportaje reciente que denunció el uso de menores en homenajes políticos. En los comentarios, padres y usuarios criticaron el adoctrinamiento infantil: “Qué falta de pudor llevar a esos niños a rendirle homenaje a quien arruinó el país”, escribió una internauta indignada.

El legado de pobreza y desigualdad

A la par de esos homenajes, análisis recientes han recordado que el verdadero legado de Fidel Castro fue la destrucción de la clase media cubana y la creación de una estructura social dependiente del Estado. El modelo implantado por el castrismo eliminó la autonomía económica y benefició a una élite militar y partidista vinculada a GAESA, mientras el resto del país se hundió en la pobreza.

Un país exhausto ante la propaganda

Mientras el régimen intenta reactivar el mito de Fidel en medio del caos, las redes sociales reflejan un cambio de época. Frases como “Ese día fue mi segundo cumpleaños”, “No se puede volver a morir ese demonio” o “Solo falta el hermano” resumen la pérdida de respeto hacia una figura antes intocable. Otros mensajes condensaron la frustración colectiva: “Ese hombre hundió al país, separó familias y condenó generaciones. No hay nada que celebrar”.

A nueve años de su muerte, la figura de Fidel Castro divide cada vez menos y cansa cada vez más. La respuesta al post de Escambray confirma que el relato heroico del régimen ya no convence: la mayoría del pueblo asocia el nombre de Fidel con el origen de la crisis que hoy los agobia.