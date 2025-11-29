Ponen a trabajadores del Minrex a fumigar en Plaza de la Revolución

La recogida de basura en La Habana no puede depender de trabajos voluntarios ocasionales

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, anunció este sábado que trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) realizaron labores de fumigación en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución, tras un llamado del primer secretario del Partido Comunista y presidente Miguel Díaz-Canel.

A través de su cuenta en X, el jefe de la diplomacia cubana calificó la iniciativa como un ejemplo del compromiso de la “diplomacia revolucionaria”, aunque la escena refleja el estado crítico del control epidemiológico y la falta de personal especializado para enfrentar la situación.

La acción ocurre en momentos que Cuba atraviesa una grave crisis epidemiológica, marcada por la elevada incidencia de arbovirosis como chikungunya y dengue, junto con otras enfermedades.

Al respecto, autoridades sanitarias han reconocido que falló la prevención contra el mosquito transmisor y existe un subregistro de febriles inespecíficos y personas en recuperación.

Foto: X/Bruno Rodríguez P

Pese a ello, la crisis higiénico-ambiental continúa extendiéndose en La Habana, donde proliferan microvertederos, fosas desbordadas y desechos sin recoger en numerosos barrios.

Soldados, oficiales y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) encabezan desde hace semanas la recogida de basura en la capital cubana.

A inicios de octubre, la diplomática Johana Tablada, participó en un trabajo voluntario de limpieza en La Habana y publicó imágenes donde funcionarios del Minrex recogían basura en la avenida 31, en el municipio Playa.

Foto: X/Bruno Rodríguez P

La funcionaria reconoció entonces que en su propio barrio permanecía un basurero sin recoger desde hacía meses y que el servicio de comunales no cumplía con la frecuencia necesaria para mantener la higiene.

Ese reconocimiento contrastó con sus declaraciones de agosto, cuando minimizó la acumulación de desechos en la ciudad y afirmó que Cuba “no es el país que más basura tiene en el mundo”, mientras atribuía la visibilidad del problema a medios independientes y a la política estadounidense.

Su participación posterior en jornadas de saneamiento provocó reacciones encontradas: algunos celebraron la iniciativa, mientras otros señalaron que la solución no puede depender de trabajos voluntarios ocasionales, sino del cumplimiento sistemático de las funciones estatales.

A pesar de las quejas recurrentes de los residentes, las autoridades han insistido en que el deterioro responde principalmente a “indisciplinas sociales”, más que a fallas estructurales en la gestión de saneamiento.