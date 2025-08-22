Trump anuncia que el sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA será en Washington DC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., y no en Las Vegas como se había reportado previamente.

El anuncio lo hizo desde la Oficina Oval de la Casa Blanca acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien presentó el trofeo del Mundial durante el acto.

Trump destacó la relevancia del evento deportivo: “Es probablemente el acontecimiento más grande del deporte”, afirmó, mientras calificaba el Kennedy Center —al que se ha referido como el “Trump-Kennedy Center” tras promover renovaciones en el edificio— como el escenario ideal para la cita.

Infantino, por su parte, subrayó la magnitud del sorteo: “Será transmitido en vivo en todo el mundo y visto por mil millones de personas. Habrá 48 equipos participantes y 104 partidos… ¡104 Super Bowls!”, dijo.

El torneo de 2026, que será el primero con 48 selecciones y se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá un nuevo formato. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro, con los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzando a la fase de eliminación directa.

Durante la conferencia, Infantino le ofreció a Trump sostener el trofeo del Mundial, a lo que el presidente bromeó: “¿Puedo quedármelo?”.

El sorteo del Mundial, que en 1994 se realizó en Las Vegas cuando Estados Unidos fue sede del torneo, regresa así a la capital estadounidense en un gesto cargado de simbolismo político y deportivo.

Sin embargo, la administración no menciona el miedo latente de miles de fanáticos a que se produzcan detenciones de inmigrantes en las sedes del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Trump.

