"Invítenme a sus casas": Jefe de Misión de EE.UU. quiere seguir conociendo la Cuba real

El jefe de Misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, invitó públicamente a los ciudadanos de la Isla a sugerirle nuevos lugares que debería visitar y, si así lo desean, a recibirlo en sus hogares para compartir un café.

El mensaje fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba a través de su cuenta en X, donde agradeció las felicitaciones recibidas por su primer año en el país y por el buen trabajo que hace su oficina.

"Agradezco de corazón a todos los cubanos que me han felicitado...", expresó la sede diplomática citando al embajador, y añadió que desea seguir recibiendo recomendaciones para comprender mejor "la realidad de los cubanos de a pie".

Hammer también dejó claro que quienes quieran invitarlo a sus casas pueden escribir al correo oficial de asuntos públicos de la embajada: havanapublicaffairs@state.gov.

En el video que acompañó la publicación, el diplomático se mostró paseando por las calles de La Habana y saludando a la gente.

Explicó que inicia su segundo año de misión y que desea continuar recorriendo el país.

Lo más leído hoy:

"Quisiera que los cubanos de a pie me sigan mandando sugerencias a sitios que debería visitar", dijo.

"Y si quieren invitarme a pasar adentro a sus casas a tomarme un cafecito con ustedes, por favor, mándenme su correo electrónico", agregó.

Un año de recorridos, vigilancia y proximidad con la población

Hammer ha consolidado durante su primer año en la Isla una agenda centrada en el contacto directo con la ciudadanía.

En noviembre, al cumplir un año de su llegada, reflexionó públicamente sobre su experiencia, destacando la hospitalidad recibida y la oportunidad de escuchar testimonios de primera mano en casi todas las provincias del país.

En ese mensaje, aseguró que le ha impresionado "el amor y la cercanía hacia "a Yuma" y agradeció a quienes lo han recibido en sus casas y compartido sus vivencias.

A lo largo de sus recorridos, Hammer ha insistido en que solo viviendo dentro del país es posible comprender el sufrimiento cotidiano marcado por la escasez, la represión, la crisis económica y la falta de libertades.

Ha reiterado en diversas ocasiones que Washington mantiene su compromiso con los derechos humanos en la Isla y con la liberación de los presos políticos.

Su presencia constante en barrios y comunidades -incluidos encuentros con activistas, periodistas independientes y familias afectadas por la crisis- ha sido vista como un esfuerzo por escuchar las voces del pueblo sin intermediación del régimen.

Durante estos viajes, el diplomático ha sido testigo de los apagones, la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, y el éxodo masivo de ciudadanos.

Pese a ello, ha destacado el espíritu de resistencia y hospitalidad del pueblo cubano, asegurando que "el cambio es inevitable".

Un diplomático seguido de cerca por la Seguridad del Estado

La intensa vigilancia a la que es sometido por la Seguridad del Estado ha sido reconocida por el propio funcionario.

En mayo declaró que durante sus recorridos es seguido constantemente por autos utilizados por la policía política.

"Nos están filmando constantemente", dijo entonces, aunque aseguró que ello no afecta su disposición a mantener un diálogo directo con la población.

Incluso ha señalado que el seguimiento es tan evidente que cada giro que realiza su comitiva es replicado por los vehículos oficiales que lo monitorean.

Hammer también ha expresado preocupación por las incitaciones en redes sociales de cuentas progubernamentales para "molestar" o "interrumpir" sus visitas, recordando que el gobierno cubano tiene la responsabilidad de garantizar su seguridad como diplomático acreditado.

En esa misma intervención, afirmó que el descontento ciudadano es generalizado y que "la gran mayoría" de los cubanos consideran que "la Revolución ha fracasado".

Durante sus recorridos ha recogido testimonios sobre la falta de electricidad, la escasez de productos básicos y el deterioro general del país, insistiendo en que, según lo que escucha en la isla, "los responsables son los del régimen cubano".

Visitas a comunidades y cercanía con la vida cotidiana

El diplomático también ha compartido momentos de corte más informal en sus recorridos por el país.

En septiembre publicó imágenes de una visita a Cienfuegos, donde acompañó a una familia a un partido infantil de béisbol, vistiendo incluso una gorra del equipo local.

En esa ocasión afirmó que los cubanos que ha conocido "merecen un mejor futuro" y reiteró su disposición a compartir espacios cotidianos: "Nos veremos en las calles; si me ven, invítenme a jugar un dominó o a lo mejor nos tomamos un cafecito".

Además, el pasado año, con motivo del décimo aniversario de la reapertura de la Embajada en La Habana, subrayó la importancia de mantener un contacto directo con los ciudadanos.

En un video difundido entonces se le vio recorriendo calles de Holguín, Cienfuegos, Bayamo y Güines, conversando con personas de distintas edades y realidades.

Una invitación abierta a los cubanos

Ahora, al completar su primer año de misión y comenzar el segundo, Hammer reafirma su intención de continuar acercándose a la vida cotidiana de la población cubana, invitándolos a enviarle sugerencias de lugares que debería visitar y, si así lo desean, recibirlo en sus hogares.

Su mensaje en redes sociales es una nueva señal de su interés en conocer directamente las preocupaciones y prioridades de los ciudadanos, así como en amplificar sus voces ante la comunidad internacional.