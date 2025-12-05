Calles desoladas y comercios vacíos: Inmigrantes temen a las redadas de ICE en Nueva Orleans

Vídeos relacionados:

Las calles vacías, los estacionamientos semivacíos y la ausencia casi total de trabajadores hispanos en zonas comerciales de Nueva Orleans reflejan el temor que se ha apoderado de la comunidad inmigrante desde que comenzó el operativo migratorio "Catahoula Crunch", desplegado por el Gobierno de Donald Trump.

La presión policial y la presencia de agentes federales -incluyendo ICE, Patrulla Fronteriza y autoridades estatales- han provocado que miles de residentes eviten salir de sus casas, mientras los primeros arrestos ya se han reportado en la ciudad y los suburbios cercanos.

En Kenner, una de las áreas con mayor concentración de hispanos, el escenario es inusual: calles desoladas, supermercados casi vacíos y comercios sin clientes.

Telemundo reportó que incluso los lugares donde tradicionalmente se reúnen jornaleros -como Home Depot y Lowe’s- lucen semivacíos, pese a que agentes federales también se han presentado allí estos días.

No existen cifras oficiales sobre el número de detenidos hasta ahora, pero los testimonios y la actividad policial han generado un clima de alarma generalizada entre las familias inmigrantes.

Muchos residentes permanecen escondidos en sus hogares por miedo a ser interceptados en operativos que, según reportes, se ejecutan en múltiples puntos de la ciudad y municipios aledaños.

Abogados de inmigración confirman que las consultas se han disparado, aunque la mayoría se realiza por teléfono o videollamada porque las personas temen presentarse en persona.

Un operativo federal a gran escala

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció oficialmente el inicio de "Catahoula Crunch", un operativo dirigido -según la agencia- a "extranjeros indocumentados delincuentes que han salido de prisión y regresado a comunidades estadounidenses".

En su comunicado, el Gobierno acusó a Nueva Orleans de mantener políticas de "ciudad santuario" que, asegura, permiten la liberación de personas indocumentadas con antecedentes criminales.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que las políticas locales obligan a los agentes federales a "arriesgar sus vidas" para capturar a personas que "nunca deberían haber vuelto a las calles".

Según la funcionaria, la operación tiene entre sus objetivos a personas que ya habían sido detenidas por allanamiento de morada, robo a mano armada, robo de vehículos y violación.

El Gobierno federal sostiene que el operativo responde a un incremento de casos en los que Nueva Orleans no habría honrado las órdenes de detención emitidas por ICE.

FBI y Policía Estatal actúan en conjunto

El FBI y la Policía Estatal de Louisiana anunciaron una iniciativa paralela para “disuadir ataques” contra agentes federales y evitar cualquier intento de obstrucción durante las redadas.

Jonathan Tapp, agente especial a cargo del FBI en Nueva Orleans, advirtió que no se tolerarán agresiones ni acciones que interfieran con el trabajo de las fuerzas del orden.

El superintendente estatal Robert Hodges agregó que la Policía Estatal apoyará operativos migratorios de manera visible, usando uniforme y vehículos oficiales.

La colaboración entre agencias locales, estatales y federales forma parte de un despliegue más amplio que, según AP, podría apuntar a la detención de hasta 5,000 personas, siguiendo la estrategia de arrestos masivos impulsada por la administración Trump.

Nueva Orleans: entre leyes estrictas y desconfianza comunitaria

Aunque Nueva Orleans ha sido catalogada por el Gobierno federal como una "jurisdicción santuario", la Legislatura de Louisiana -dominada por republicanos- ha aprobado leyes que endurecen la cooperación obligatoria con ICE.

Entre ellas, la penalización de cualquier acción que interfiera con operativos migratorios, la ampliación del delito de prevaricación para funcionarios que no colaboren con ICE, y la prohibición de liberar a personas que hayan ingresado o permanecido ilegalmente en el país sin antes notificar a las autoridades federales.

Abogados: "La gente se prepara como si viniera un huracán"

El abogado de inmigración Miguel Elías afirmó que muchos inmigrantes están adoptando medidas similares a las de una emergencia climática: almacenan comida, reducen desplazamientos y organizan quién llevará a los niños a la escuela para limitar su exposición en la vía pública.

En vecindarios y comercios, organizaciones comunitarias han colocado carteles que prohíben la entrada a agentes federales. También se han impartido talleres sobre derechos legales y protocolos en caso de detención.

Aunque la ciudad es conocida por su diversidad cultural, solo el 6.7 % de su población es extranjera. No obstante, la población latina representa aproximadamente el 14 %, una cifra que aumentó significativamente tras la reconstrucción posterior al huracán Katrina.

El Pew Research Center estima que 110,000 inmigrantes sin estatus legal viven actualmente en Louisiana, la mayoría procedentes de Honduras.

Impacto económico y preocupación empresarial

Empresarios locales expresan inquietud ante el posible impacto económico. Amanda Toups, propietaria del restaurante Toups Meatery, afirmó que la economía de Nueva Orleans -dependiente del turismo- podría verse gravemente afectada por los operativos migratorios.

"Si se ahuyenta incluso al 5 % de los turistas, eso es devastador", señaló, advirtiendo que el temor a ser detenido podría disuadir a visitantes hispanos o de piel morena, incluso si son ciudadanos estadounidenses.

Caso destacado: un cubano detenido en la operación

Entre los primeros arrestos confirmados se encuentra el de Jorge Vierra Serrano, un ciudadano cubano con antecedentes por violación con uso de la fuerza y robo con allanamiento de morada en Louisiana.

La detención fue anunciada por el DHS en X, donde la agencia publicó un video del momento en que agentes -vestidos de civil- lo trasladan esposado y con grilletes en los tobillos.

El DHS acompañó el video con un mensaje contundente: "Otro violador encerrado".

Las autoridades informaron que Vierra Serrano será procesado para su deportación.

En el mismo comunicado, el departamento reiteró: "Si usted es un extranjero ilegal delincuente, no importa de dónde sea: le enviaremos de regreso a su país".