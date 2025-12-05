David Amaro y su podcast "Mamá lo logré": Historias reales de quienes comenzaron desde cero

“Mamá lo logré”. Con esa frase que marcó el inicio de su nueva vida, el joven cubano David Amaro bautizó el podcast que hoy da voz a las historias de emprendimiento y superación de los cubanos y latinoamericanos en Miami.

El proyecto nació de una idea sencilla pero poderosa: contar las historias de quienes dejaron todo atrás para comenzar desde cero y alcanzar el éxito en Estados Unidos.

Inspirado por los podcasts de emprendimiento que veía desde España, Amaro se preguntó: “¿Y por qué yo no lo hago? Si aquí en Miami hay muchísimas historias que contar de jóvenes que han logrado cosas increíbles”.

Así surgió “Mamá lo logré”, un espacio donde el presentador conversa con emprendedores, artistas y profesionales que se han abierto camino en la llamada Ciudad del Sol, construyendo su negocio desde cero, hasta hacerlos triunfar.

Historias que inspiran estés donde estés

El programa se ha convertido en una plataforma para celebrar el esfuerzo, el talento y la resiliencia.

“Cuando crucé la frontera, la primera persona a la que llamé fue a mi mamá”, recuerda Amaro. “Le dije: ‘Hola, mamá, lo logré, ahora estoy del lado de acá’. Ese fue el momento que me inspiró a ponerle nombre al proyecto, porque todos, en el fondo, queremos hacer sentir orgullosos a nuestros padres”.

En cada episodio, David Amaro demuestra que el éxito no se mide solo en dinero, sino en valentía y constancia. Sus invitados —emprendedores, músicos, diseñadores, influencers o trabajadores que salieron adelante desde cero— reflejan el espíritu de una comunidad que se niega a rendirse.

El formato combina conversaciones profundas con un tono cercano y natural, lo que ha permitido que el podcast gane seguidores dentro y fuera de Miami. Muchos de los entrevistados son cubanos que, tras emigrar, lograron construir un negocio, lanzar una marca personal o cumplir un sueño que en la isla parecía imposible.

“Cada historia tiene algo que enseñar”, comenta Amaro. “Hay quienes triunfan en la música, otros en los negocios o simplemente en rehacer su vida. Lo importante es que todos lo logran a su manera”.

El podcast ya suma más de veinte episodios y miles de visualizaciones en YouTube. Con una mezcla de amor por lo que se hace, emoción y autenticidad, “Mamá lo logré” se consolida como una ventana a los sueños cumplidos de la comunidad cubana y latina en Miami, un recordatorio de que las grandes metas comienzan con un paso valiente… y una llamada a mamá.