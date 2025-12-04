Hialeah celebra su centenario con monumento a Donald Trump: Un siglo de historia y orgullo republicano

En honor al 100 aniversario de la ciudad de Hialeah, una de las comunidades más patrióticas y republicanas de Estados Unidos, se ha lanzado una propuesta ambiciosa que combina arte, civismo y solidaridad: la creación de una escultura monumental del presidente Donald J. Trump, “El Luchador”.

El proyecto busca rendir homenaje al liderazgo, la perseverancia y la visión del presidente Trump, así como al espíritu republicano de Hialeah, donde más del 80% de los residentes votan con orgullo por el Partido Republicano.

El monumento: símbolo de fuerza y libertad

La estatua se instalaría en el Parque de los Veteranos (Veterans Park), ubicado en la Avenida Presidente Donald J. Trump, una de las principales arterias de la ciudad.

Este parque es un espacio público icónico que cada año acoge eventos cívicos de gran relevancia, como las conmemoraciones del Día de los Caídos (Memorial Day) y el Día de los Veteranos (Veterans Day).

La obra pretende convertirse en un símbolo de fortaleza, resiliencia y patriotismo, valores que definen tanto a la comunidad de Hialeah como al presidente estadounidense.

Además, busca ser un recordatorio permanente del sacrificio de los veteranos y del compromiso de los ciudadanos con la libertad y la democracia.

El monumento será 100% financiado con fondos privados, sin costo alguno para la ciudad, reforzando el espíritu de colaboración cívica que impulsa esta iniciativa.

Descripción del proyecto: un homenaje con propósito

El proyecto “Monument President Donald J. Trump – El Luchador” contempla la instalación de una estatua del presidente Donald J. Trump en el corazón del Veterans Park, como símbolo de orgullo local.

Cortesía / Monument President Donald J Trump LLC

El comité promotor busca construir una obra con alto valor artístico y simbólico, que refleje los principios de liderazgo, trabajo duro y amor por Estados Unidos que caracterizan tanto a Trump como a los ciudadanos de Hialeah.

Además de rendir homenaje al presidente, la iniciativa tiene un propósito solidario: recaudar fondos para mejorar la infraestructura de agua potable y alcantarillado de Hialeah, un problema que afecta a numerosas familias de la ciudad.

“Queremos que este monumento no solo honre el legado de nuestra ciudad y del presidente Trump, sino que también tenga un impacto real en la vida de nuestros vecinos”, explicó Marco Insua, representante de la compañía Monument President Donald J Trump LLC que maneja el proyecto.

Concepto artístico: poder, patriotismo y permanencia

La estatua será una obra de bronce a gran escala, de aproximadamente 12 pies (3,65 metros) de altura, montada sobre un pedestal de piedra en la que se incluye una placa conmemorativa.

El diseño representará al presidente Donald J. Trump de pie, en actitud firme y solemne, mirando hacia el horizonte como símbolo de determinación, liderazgo y fe en el futuro de América.

Cortesía / Monument President Donald J Trump LLC

Se convocará a escultores de prestigio, preferiblemente con experiencia en monumentos públicos y obras conmemorativas, asegurando la calidad artística y durabilidad estructural del proyecto.

Todo el proceso —desde la fundición del bronce hasta la instalación— será financiado de forma privada, sin comprometer recursos públicos.

Presupuesto estimado

El costo total del proyecto se estima en 1.200.000 dólares, no obstante, los organizadores precisaron que los costos finales dependerán de la selección del artista, los materiales y los ajustes técnicos aprobados por el Departamento de Parques y Recreación de Hialeah.

La recaudación se efectuará mediante donaciones privadas a través de GiveSendGo, los interesados en contribuir a este proyecto podrán hacer aportes de entre 5 y 100,000 USD en esta plataforma.

Plan de mantenimiento: conservación garantizada

El plan de mantenimiento anual del monumento incluye una serie de acciones técnicas destinadas a garantizar su preservación y belleza a largo plazo.

Entre ellas se contemplan:

Limpieza profesional de la superficie de bronce y del pedestal de piedra.

Aplicación periódica de selladores protectores y recubrimientos UV para prevenir la oxidación.

Inspección estructural y revisión del anclaje del pedestal.

Mantenimiento del sistema de iluminación artística y señalización de seguridad del parque.

Control de posibles actos vandálicos o deterioros por exposición ambiental.

Todos los costos de mantenimiento estarán incluidos en el presupuesto privado, asegurando que la ciudad no tenga que asumir ningún gasto adicional.

Asimismo, se creará un fondo de preservación para garantizar la conservación del monumento durante las próximas décadas.

Un tributo a la libertad de Cuba y Venezuela

El monumento también tendrá una dimensión política y humanitaria. Estará dedicado a la libertad de Cuba y Venezuela, en solidaridad con los pueblos que aún sufren bajo estas dictaduras.

“El presidente Trump ha hecho todo lo posible por liberar a Cuba y Venezuela del comunismo. Esta obra será un tributo a los presos políticos y a la causa de la libertad en América Latina”, subrayó Marco Insua.

Con ello, el proyecto busca inspirar esperanza y unidad entre los exiliados cubanos y venezolanos, así como entre todos los defensores de la democracia.

Cortesía / Monument President Donald J Trump LLC

Un nuevo atractivo turístico para el sur de Florida

La escultura “El Luchador” se perfila como un nuevo ícono turístico y cultural en el condado de Miami-Dade.

Los promotores de este proyecto confían en que la obra atraerá visitantes nacionales e internacionales, convirtiendo a Hialeah en un referente de patriotismo y orgullo republicano. “Hialeah es un bastión republicano y queremos mantener viva esa identidad”, afirmó Insua.

Además de su valor simbólico, el monumento promoverá la economía local, al incrementar el flujo de visitantes y fortalecer la imagen de la ciudad como centro patriótico del sur de la Florida.

Cortesía / Monument President Donald J Trump LLC

El proyecto “Monument President Donald J. Trump” no solo celebra el pasado centenario de Hialeah, sino que invita a sus ciudadanos a construir un futuro basado en la unión, la libertad y la prosperidad.

Con el respaldo de su comunidad, empresarios locales y simpatizantes del presidente, Hialeah se prepara para hacer historia… una vez más.