Ladrón cae de un balcón en La Habana cuando intentaba escapar tras ser sorprendido

En la mañana de este viernes, vecinos del barrio de Luyanó, en La Habana, captaron en video a un hombre que intentaba escapar tras presuntamente cometer un robo en una vivienda.

Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran al sujeto colgado de un balcón, sosteniéndose apenas con un brazo, antes de caer desde una segunda planta. A pesar del golpe, el individuo logró levantarse y escapó corriendo del lugar, según relataron testigos.

El video, difundido por varios perfiles de redes sociales, entre ellos el de @cubanerisimo0, muestra además a vecinos que gritaban pidiendo que llamaran a la policía, mientras observaban la escena con sorpresa e indignación.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que el hombre haya sido detenido por las autoridades. En las imágenes puede apreciarse claramente su rostro, lo que podría facilitar su identificación.

El incidente ha generado comentarios de alarma en la comunidad, donde los residentes aseguran que los robos y asaltos se han vuelto más frecuentes ante la falta de vigilancia y la creciente crisis económica que golpea a Cuba.