Cubanos en Miami buscan ayuda para el locutor Rolando Zaldívar, en un duro momento de su vida

El perfil solidario Conducta en Dade, conocido por su trabajo comunitario con personas en situación de calle en el sur de Florida, compartió un conmovedor mensaje sobre el locutor Rolando Zaldívar, una voz emblemática de la radio cubana de los años 90 que hoy atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad en Miami.

“Hoy encontramos a Rolando Zaldívar. Para quienes no lo conocen, fue un exitoso locutor cubano, una voz reconocida por muchos durante años. Pasamos un rato con él, intentamos conversar para acercarnos y buscar cómo ayudarlo en este momento complicado de su vida”, publicó el perfil en Facebook.

El texto, acompañado de un video, invita a la comunidad a brindar apoyo al exlocutor, saludándolo y acompañándolo si lo reconocen en las calles. “Nuestra intención es poder localizarlo nuevamente en los próximos días para continuar ayudándolo”, añadieron.

Zaldívar, quien fue arrestado recientemente en Miami por hurto menor y posesión de cocaína, había generado gran impacto en redes sociales tras hacerse viral su ficha policial, donde se le veía muy desmejorado. La noticia fue difundida por el presentador Alexander Otaola en su programa Hola! Ota-Ola.

Según los registros de la cárcel del condado, se le impuso una fianza de 150 dólares.

Rolando Zaldívar tras su salida de Cuba, vivió en México y Houston, hasta establecerse en Miami en 2014. Sin embargo, los problemas personales y el consumo de drogas lo alejaron de los medios y lo llevaron a situaciones de vulnerabilidad.

Lo más leído hoy:

No es la primera vez que enfrenta conflictos legales. En 2019 fue arrestado por violencia doméstica y asalto con un arma mortal, caso en el que alegó haber sido víctima de una acusación falsa.