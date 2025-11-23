Miami-Dade activa a sus “Cazadores de Grinch” para frenar robos en Navidad

Vídeos relacionados:
Con el arranque de la temporada de compras navideñas, las autoridades de Miami-Dade reforzaron este viernes un amplio operativo de seguridad para evitar que los ladrones conviertan el Viernes Negro y la Navidad en un dolor de cabeza para miles de familias, incluida la numerosa comunidad cubana del sur de la Florida, que aprovecha estas fechas para enviar regalos y ayuda a sus seres queridos.
Según reportó Univision 23, la sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, presentó en el Dadeland Mall la campaña “Grinch Busters” —o “Cazadores de Grinch”— que incluye un incremento de agentes uniformados y encubiertos vigilando centros comerciales, estacionamientos y zonas residenciales.
Su mensaje fue directo: los delincuentes están al acecho. “Manténganse atentos a su alrededor, no se distraigan con el teléfono o buscando sus llaves, guarden las bolsas y regalos fuera de vista”, advirtió.
Local 10, por su parte, reseñó que Cordero-Stutz insistió en medidas básicas, pero cruciales como estacionar solo en áreas bien iluminadas, evitar caminar con grandes cantidades de efectivo, mantener el auto cerrado y asegurar las pertenencias. Para quienes realizan compras en línea, la sheriff recomendó reunirse únicamente en estaciones de policía si deben encontrarse con un vendedor.
El operativo también responde a hechos recientes. Tras un violento robo en el Dolphin Mall a inicios de mes, la policía de Sweetwater instaló una estación móvil en el centro comercial. Allí, el oficial Orlando Fleites explicó que los agentes buscan señales de comportamiento sospechoso, como personas merodeando entre autos o sentadas demasiado tiempo dentro de un vehículo.
Su advertencia a los compradores fue clara: no bajar la guardia. “Alguien podría estar siguiéndote”, alertó.
Lo más leído hoy:
A esta preocupación se suman nuevas tácticas criminales reportadas por el Servicio Secreto, que alertó sobre estafadores que llaman, envían mensajes o correos haciéndose pasar por tiendas o bancos para obtener información personal o pagos.
En un caso reciente, delincuentes manipularon a un hombre para retirar casi 60,000 dólares creyendo que protegía su dinero, según documentos citados por medios locales.
Para muchas familias cubanas en Miami-Dade, estas fechas significan trabajar horas extras, ahorrar y hacer malabares para enviar un paquete a la isla o prepararse para recibir visitas. El temor a un robo no solo implica perder compras, sino el esfuerzo de todo un año.
Las autoridades repiten una recomendación básica pero vital: si algo parece sospechoso, repórtelo de inmediato. Y, sobre todo, no subestime a los “Grinch” de la vida real que buscan aprovechar cualquier descuido en una época que debería estar dedicada a la familia, los reencuentros y la esperanza.
Preguntas frecuentes sobre el operativo de seguridad "Cazadores de Grinch" en Miami-Dade
¿Qué son los "Cazadores de Grinch" en Miami-Dade?
Los "Cazadores de Grinch" son un operativo de seguridad implementado por las autoridades de Miami-Dade. Este operativo busca prevenir robos durante la temporada de compras navideñas, especialmente en el Viernes Negro y la Navidad. Incluye un aumento de agentes uniformados y encubiertos vigilando centros comerciales, estacionamientos y zonas residenciales.
¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para los compradores en Miami-Dade?
La sheriff Rosie Cordero-Stutz recomienda a los compradores mantenerse atentos a su entorno, estacionar en áreas bien iluminadas y no caminar con grandes cantidades de efectivo. Además, se sugiere guardar las bolsas y regalos fuera de vista y reunirse en estaciones de policía para realizar compras en línea seguras.
¿Cómo están respondiendo las autoridades a los recientes robos en Miami-Dade?
Las autoridades han instalado estaciones móviles en centros comerciales como respuesta a recientes robos violentos, como el ocurrido en el Dolphin Mall. Los oficiales buscan señales de comportamiento sospechoso y trabajan para prevenir futuros incidentes.
¿Qué nuevas tácticas criminales se han reportado en Miami-Dade durante la temporada navideña?
El Servicio Secreto ha alertado sobre estafadores que se hacen pasar por tiendas o bancos para obtener información personal o pagos. Un caso reciente involucró a delincuentes que manipularon a un hombre para retirar casi 60,000 dólares bajo la falsa creencia de estar protegiendo su dinero.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.