Miami-Dade activa a sus “Cazadores de Grinch” para frenar robos en Navidad

Con el arranque de la temporada de compras navideñas, las autoridades de Miami-Dade reforzaron este viernes un amplio operativo de seguridad para evitar que los ladrones conviertan el Viernes Negro y la Navidad en un dolor de cabeza para miles de familias, incluida la numerosa comunidad cubana del sur de la Florida, que aprovecha estas fechas para enviar regalos y ayuda a sus seres queridos.

Según reportó Univision 23, la sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, presentó en el Dadeland Mall la campaña “Grinch Busters” —o “Cazadores de Grinch”— que incluye un incremento de agentes uniformados y encubiertos vigilando centros comerciales, estacionamientos y zonas residenciales.

Su mensaje fue directo: los delincuentes están al acecho. “Manténganse atentos a su alrededor, no se distraigan con el teléfono o buscando sus llaves, guarden las bolsas y regalos fuera de vista”, advirtió.

Local 10, por su parte, reseñó que Cordero-Stutz insistió en medidas básicas, pero cruciales como estacionar solo en áreas bien iluminadas, evitar caminar con grandes cantidades de efectivo, mantener el auto cerrado y asegurar las pertenencias. Para quienes realizan compras en línea, la sheriff recomendó reunirse únicamente en estaciones de policía si deben encontrarse con un vendedor.

El operativo también responde a hechos recientes. Tras un violento robo en el Dolphin Mall a inicios de mes, la policía de Sweetwater instaló una estación móvil en el centro comercial. Allí, el oficial Orlando Fleites explicó que los agentes buscan señales de comportamiento sospechoso, como personas merodeando entre autos o sentadas demasiado tiempo dentro de un vehículo.

Su advertencia a los compradores fue clara: no bajar la guardia. “Alguien podría estar siguiéndote”, alertó.

A esta preocupación se suman nuevas tácticas criminales reportadas por el Servicio Secreto, que alertó sobre estafadores que llaman, envían mensajes o correos haciéndose pasar por tiendas o bancos para obtener información personal o pagos.

En un caso reciente, delincuentes manipularon a un hombre para retirar casi 60,000 dólares creyendo que protegía su dinero, según documentos citados por medios locales.

Para muchas familias cubanas en Miami-Dade, estas fechas significan trabajar horas extras, ahorrar y hacer malabares para enviar un paquete a la isla o prepararse para recibir visitas. El temor a un robo no solo implica perder compras, sino el esfuerzo de todo un año.

Las autoridades repiten una recomendación básica pero vital: si algo parece sospechoso, repórtelo de inmediato. Y, sobre todo, no subestime a los “Grinch” de la vida real que buscan aprovechar cualquier descuido en una época que debería estar dedicada a la familia, los reencuentros y la esperanza.