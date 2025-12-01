Dos cubanos chocan en Miami y nadie quiere admitir la culpa: ¿Quién se llevó la roja?

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en la NW 18 Avenue de Miami generó repercusión en redes sociales, porque al menos uno de los implicados era cubano.
En el video difundido por la popular cuenta ONLY in DADE, se observa el momento posterior al impacto, con los vehículos dañados y algunos peatones curiosos en el lugar.
La publicación del perfil incluyó un comentario en tono irónico: “Dos cubanos, una luz roja y ninguna posibilidad de que alguien admita la culpa.”
Los testigos presenciales informaron que no se reportaron heridos, pero los dos vehículos sufrieron daños severos.
De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores presuntamente se pasó una luz roja, provocando un fuerte choque en una intersección céntrica de la ciudad.
Las autoridades aún investigan las circunstancias del accidente y analizan imágenes de cámaras de tráfico para determinar responsabilidades.
Preguntas Frecuentes sobre Accidentes de Tránsito de Cubanos en Miami y en Cuba
¿Qué sucedió en el accidente de tránsito en Miami entre dos cubanos?
El accidente ocurrió en la NW 18 Avenue de Miami, donde dos vehículos chocaron fuertemente, presuntamente porque uno de los conductores se pasó una luz roja. No se reportaron heridos, pero ambos vehículos resultaron con daños severos. Las autoridades están investigando para determinar responsabilidades.
¿Cómo se manejan las investigaciones de accidentes en Miami?
Las autoridades utilizan imágenes de cámaras de tráfico y declaraciones de testigos para investigar las circunstancias de los accidentes y determinar las responsabilidades. Este procedimiento es parte de un protocolo estándar en la ciudad para asegurar un análisis objetivo de los hechos.
¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba?
En Cuba, los accidentes de tránsito son causados principalmente por la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, el estado obsoleto del parque automotor y fallos humanos como la inobservancia de las normas de tránsito. El factor humano es responsable del 91 % de los accidentes, según informes oficiales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.