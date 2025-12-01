Dos cubanos chocan en Miami y nadie quiere admitir la culpa: ¿Quién se llevó la roja?

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en la NW 18 Avenue de Miami generó repercusión en redes sociales, porque al menos uno de los implicados era cubano.

En el video difundido por la popular cuenta ONLY in DADE, se observa el momento posterior al impacto, con los vehículos dañados y algunos peatones curiosos en el lugar.

La publicación del perfil incluyó un comentario en tono irónico: “Dos cubanos, una luz roja y ninguna posibilidad de que alguien admita la culpa.”

Los testigos presenciales informaron que no se reportaron heridos, pero los dos vehículos sufrieron daños severos.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores presuntamente se pasó una luz roja, provocando un fuerte choque en una intersección céntrica de la ciudad.

Las autoridades aún investigan las circunstancias del accidente y analizan imágenes de cámaras de tráfico para determinar responsabilidades.