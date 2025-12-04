Autoridades de Miami advierten riesgo de inundaciones por mareas altas este fin de semana

Vídeos relacionados:

La ciudad de Miami emitió una advertencia ante el riesgo de inundaciones costeras este fin de semana debido al fenómeno conocido como King Tides (mareas reales o mareas altas), que alcanzará su punto máximo los días 4 y 5 de diciembre, según informaron este jueves las autoridades locales.

El gobierno municipal explicó que las llamadas King Tides son mareas excepcionalmente altas que ocurren de forma predecible cada año entre septiembre y noviembre, aunque en esta ocasión los efectos se extenderán a comienzos de diciembre.

Estas mareas pueden provocar el llamado “sunny day flooding” (inundaciones en días soleados), cuando el agua invade calles y zonas bajas incluso en ausencia de lluvia.

De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la City of Miami, los sectores más vulnerables son aquellos cercanos a canales, costas y áreas de baja elevación, donde el agua puede cubrir temporalmente calles y patios residenciales.

“Manténganse alerta y preparados”, señaló la cuenta oficial de la Ciudad de Miami en X, donde las autoridades también compartieron recursos e información para ayudar a los vecinos a protegerse durante los picos de marea.

El municipio recomendó evitar transitar por calles inundadas, proteger vehículos y propiedades ubicadas en zonas propensas y mantenerse informado sobre las condiciones del nivel del mar a través de los canales oficiales.

Las King Tides de diciembre marcan el cierre de la temporada anual de mareas altas en el sur de Florida, un fenómeno que se ha vuelto más frecuente y severo en los últimos años debido al aumento del nivel del mar.