Víctor Molina visita la nueva casa de Cuqui la Mora en Miami y queda sorprendido

La popular humorista cubana Cuqui la Mora mostró a sus seguidores los avances en la remodelación de su nueva casa en Miami, una propiedad que adquirió en octubre de 2025 y que se convierte en la tercera vivienda que compra en esa ciudad.

La artista invitó a su colega Víctor Molina a conocer el inmueble, ubicado junto a un canal y dotado de muelle propio, ideal para actividades náuticas como montar en kayak o navegar en pequeñas embarcaciones.

El recorrido, compartido en redes sociales, dejó ver una vivienda de estilo náutico, decorada en tonos blancos y azules, con predominio de la madera y detalles que combinan lo antiguo con lo moderno, logrando una atmósfera cálida y serena.

La propiedad cuenta con una pequeña piscina, al menos dos dormitorios amplios, una cocina abierta y espacios acogedores que reflejan el gusto refinado de la humorista.

Durante la visita, Molina comentó que la casa “se ve mucho más amplia que en los videos” y destacó el equilibrio entre comodidad y elegancia.

Por el momento, Cuqui no ha revelado si planea mudarse definitivamente a esta residencia, si la utilizará como vivienda vacacional o para alquiler. ¿Qué crees que está planeando la artista con esta inversión inmobiliaria?