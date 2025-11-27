Víctor Molina visita la nueva casa de Cuqui la Mora en Miami y queda sorprendido

La humorista invita a su amigo y le enseña cómo marchan los preparativos de la nueva casa en Miami. El actor no salía de su sorpresa según iba de una habitación a otra.

Jueves, 27 Noviembre, 2025 - 07:06

Cuqui la Mora y Víctor Molina Foto © Facebook Cuqui la Mora

La popular humorista cubana Cuqui la Mora mostró a sus seguidores los avances en la remodelación de su nueva casa en Miami, una propiedad que adquirió en octubre de 2025 y que se convierte en la tercera vivienda que compra en esa ciudad.

La artista invitó a su colega Víctor Molina a conocer el inmueble, ubicado junto a un canal y dotado de muelle propio, ideal para actividades náuticas como montar en kayak o navegar en pequeñas embarcaciones.

El recorrido, compartido en redes sociales, dejó ver una vivienda de estilo náutico, decorada en tonos blancos y azules, con predominio de la madera y detalles que combinan lo antiguo con lo moderno, logrando una atmósfera cálida y serena.

La propiedad cuenta con una pequeña piscina, al menos dos dormitorios amplios, una cocina abierta y espacios acogedores que reflejan el gusto refinado de la humorista.

Durante la visita, Molina comentó que la casa “se ve mucho más amplia que en los videos” y destacó el equilibrio entre comodidad y elegancia.

Por el momento, Cuqui no ha revelado si planea mudarse definitivamente a esta residencia, si la utilizará como vivienda vacacional o para alquiler. ¿Qué crees que está planeando la artista con esta inversión inmobiliaria?

Preguntas frecuentes sobre la nueva casa de Cuqui la Mora en Miami

¿Cómo es la nueva casa de Cuqui la Mora en Miami?

La nueva casa de Cuqui la Mora en Miami es de estilo náutico, decorada en tonos blancos y azules con predominio de la madera. La propiedad cuenta con un muelle propio, una pequeña piscina, al menos dos dormitorios amplios, una cocina abierta y espacios acogedores que reflejan el gusto refinado de la humorista.

¿Cuántas casas tiene Cuqui la Mora en Miami?

Cuqui la Mora ha comprado su tercera casa en Miami. La humorista cubana ha compartido su entusiasmo por esta nueva adquisición, que considera un paso más en sus sueños de prosperidad en Estados Unidos.

¿Qué actividades se pueden realizar en la casa de Cuqui la Mora?

La casa de Cuqui la Mora es ideal para actividades náuticas, ya que cuenta con un muelle propio junto a un canal. Los visitantes pueden disfrutar de montar en kayak o navegar en pequeñas embarcaciones, aprovechando la ubicación privilegiada de la propiedad.

¿Qué ha dicho Cuqui la Mora sobre su nueva adquisición?

Cuqui la Mora ha expresado su agradecimiento a Estados Unidos, país que considera lleno de oportunidades, y ha compartido su alegría por la compra de su tercera casa en Miami. La humorista ha destacado que esta adquisición es parte de su sueño de seguir creciendo y prosperando en el país.

