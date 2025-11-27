Víctor Molina visita la nueva casa de Cuqui la Mora en Miami y queda sorprendido

La popular humorista cubana Cuqui la Mora mostró a sus seguidores los avances en la remodelación de su nueva casa en Miami, una propiedad que adquirió en octubre de 2025 y que se convierte en la tercera vivienda que compra en esa ciudad.
La artista invitó a su colega Víctor Molina a conocer el inmueble, ubicado junto a un canal y dotado de muelle propio, ideal para actividades náuticas como montar en kayak o navegar en pequeñas embarcaciones.
El recorrido, compartido en redes sociales, dejó ver una vivienda de estilo náutico, decorada en tonos blancos y azules, con predominio de la madera y detalles que combinan lo antiguo con lo moderno, logrando una atmósfera cálida y serena.
La propiedad cuenta con una pequeña piscina, al menos dos dormitorios amplios, una cocina abierta y espacios acogedores que reflejan el gusto refinado de la humorista.
Durante la visita, Molina comentó que la casa “se ve mucho más amplia que en los videos” y destacó el equilibrio entre comodidad y elegancia.
Por el momento, Cuqui no ha revelado si planea mudarse definitivamente a esta residencia, si la utilizará como vivienda vacacional o para alquiler. ¿Qué crees que está planeando la artista con esta inversión inmobiliaria?
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.