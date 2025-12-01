Economista cubana triunfa en Miami con centros de atención al adulto mayor

Vídeos relacionados:
La economista cubana Celia López, originaria de La Habana, se ha convertido en un ejemplo de superación y éxito en Estados Unidos tras fundar un centro de cuidados para adultos mayores en Miami, que hoy ya cuenta con tres sedes en funcionamiento.
En una entrevista con el programa “Cuéntale a Marilys” de Telemundo 51, López relató que llegó a Estados Unidos en 2013, después de salir de Cuba hacia México.
Su camino comenzó trabajando como ayudante de su hermana en un centro de atención a ancianos, donde aprendió el funcionamiento del negocio y comprendió la importancia de ofrecer un entorno de respeto, compañía y amor para los mayores.
“Enseguida supe que este tenía que ser mi proyecto profesional en EE. UU.”, confesó López, quien durante sus dos primeros años en Miami se dedicó a trabajar duro, ahorrar y prepararse para emprender por su cuenta en un sector que califica como “muy delicado, pero lleno de experiencias bonitas”.
“Esto se ha convertido en mi aporte a la humanidad”, expresó al hablar del sentido social y emocional de su trabajo.
Los centros fundados por la economista cubana se distinguen por su ambientación, que combina objetos antiguos, fotografías y elementos modernos para crear espacios donde los adultos mayores se sientan conectados con sus recuerdos y su historia de vida.
Lo más leído hoy:
Además de ofrecer cuidados personalizados, los residentes participan en actividades recreativas y terapias que fortalecen su salud mental y emocional, contribuyendo a una mejor calidad de vida.
Preguntas frecuentes sobre el éxito de Celia López en Miami
¿Quién es Celia López y qué ha logrado en Miami?
Celia López es una economista cubana que ha fundado tres centros de atención para adultos mayores en Miami, convirtiéndose en un ejemplo de superación y éxito en Estados Unidos. Su emprendimiento se caracteriza por ofrecer un entorno respetuoso y lleno de amor para los ancianos, además de actividades recreativas y terapias para mejorar su calidad de vida.
¿Qué inspiró a Celia López a fundar centros de atención para adultos mayores?
Celia López comenzó su camino en Estados Unidos trabajando como ayudante en un centro de atención a ancianos, donde aprendió la importancia de ofrecer un entorno de respeto y amor para los mayores. Esta experiencia la motivó a emprender por su cuenta en un sector que considera delicado pero lleno de experiencias bonitas.
¿Cómo se diferencian los centros de atención fundados por Celia López?
Los centros de Celia López se destacan por su ambientación, que combina objetos antiguos y elementos modernos para que los adultos mayores se sientan conectados con sus recuerdos y su historia de vida. Además, ofrecen cuidados personalizados y actividades que fortalecen la salud mental y emocional de los residentes.
¿Cuál es el impacto social del trabajo de Celia López en Miami?
El trabajo de Celia López no solo se centra en el cuidado físico de los adultos mayores, sino que también tiene un fuerte impacto social y emocional al proporcionar un ambiente donde los ancianos se sienten valorados y acompañados. Su enfoque en la calidad de vida y el bienestar emocional contribuye a una sociedad más inclusiva y compasiva.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.