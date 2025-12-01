Economista cubana triunfa en Miami con centros de atención al adulto mayor

Vídeos relacionados:

La economista cubana Celia López, originaria de La Habana, se ha convertido en un ejemplo de superación y éxito en Estados Unidos tras fundar un centro de cuidados para adultos mayores en Miami, que hoy ya cuenta con tres sedes en funcionamiento.

En una entrevista con el programa “Cuéntale a Marilys” de Telemundo 51, López relató que llegó a Estados Unidos en 2013, después de salir de Cuba hacia México.

Su camino comenzó trabajando como ayudante de su hermana en un centro de atención a ancianos, donde aprendió el funcionamiento del negocio y comprendió la importancia de ofrecer un entorno de respeto, compañía y amor para los mayores.

“Enseguida supe que este tenía que ser mi proyecto profesional en EE. UU.”, confesó López, quien durante sus dos primeros años en Miami se dedicó a trabajar duro, ahorrar y prepararse para emprender por su cuenta en un sector que califica como “muy delicado, pero lleno de experiencias bonitas”.

“Esto se ha convertido en mi aporte a la humanidad”, expresó al hablar del sentido social y emocional de su trabajo.

Los centros fundados por la economista cubana se distinguen por su ambientación, que combina objetos antiguos, fotografías y elementos modernos para crear espacios donde los adultos mayores se sientan conectados con sus recuerdos y su historia de vida.

Además de ofrecer cuidados personalizados, los residentes participan en actividades recreativas y terapias que fortalecen su salud mental y emocional, contribuyendo a una mejor calidad de vida.