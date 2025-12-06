El boxeador cubano Leonardo Perdomo, conocido como El Zambo de Cienfuegos, continúa imparable y volvió a hacer historia en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) al alcanzar un impresionante récord de 10 victorias sin derrotas, todas por nocaut.
El cienfueguero, radicado en Miami, confirmó el viernes por qué es considerado el hombre a vencer en los pesos pesados del boxeo a puño limpio.
Durante el evento BKFC 86, celebrado en el Hard Rock Live de Hollywood, Fort Lauderdale, Perdomo se enfrentó al invicto Corey “What U Talkin’ About’’ Willis, quien intentó frenar el ritmo del combate con agarres y empujones.
Sin embargo, El Zambo impuso su poder y dominó de principio a fin, derribando a Willis en cuatro ocasiones antes de que el árbitro detuviera la pelea a los 1:33 del tercer asalto.
Con esta victoria, Perdomo se convierte en el primer peleador en la historia de BKFC en alcanzar 10 triunfos en la división pesada, consolidando su posición como contendiente número uno y acercándose al ansiado combate por el título ante Ben Rothwell, actual campeón.
El Zambo de Cienfuegos no solo mantiene su racha perfecta, sino que sigue construyendo un legado que lo proyecta como la nueva cara del bareknuckle mundial.
Preguntas frecuentes sobre El Zambo de Cienfuegos y su impacto en el boxeo a puño limpio
¿Quién es El Zambo de Cienfuegos y por qué es relevante en el BKFC?
El Zambo de Cienfuegos es el boxeador cubano Leonardo Perdomo, quien ha ganado notoriedad en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) por su impresionante récord de 10 victorias consecutivas por nocaut. Su éxito en la división de pesos pesados lo ha consolidado como el principal contendiente al título mundial, proyectándolo como una figura clave en el boxeo sin guantes.
¿Cuál es la situación actual de Leonardo Perdomo en el BKFC?
Leonardo Perdomo, conocido como El Zambo de Cienfuegos, se mantiene invicto con un récord de 10-0 en el BKFC, todas sus victorias han sido por nocaut. Su reciente triunfo lo posiciona como el contendiente número uno en la división de pesos pesados, acercándose a un enfrentamiento por el título contra el actual campeón, Ben Rothwell.
¿Cómo ha influido El Zambo de Cienfuegos en el movimiento por la libertad de Cuba?
Además de su éxito deportivo, Leonardo Perdomo ha utilizado su plataforma para abogar por la libertad de Cuba. Ha realizado llamados públicos pidiendo la libertad de la isla, especialmente en fechas significativas como el aniversario de las protestas del 11 de julio. Este gesto ha resonado entre sus seguidores y ha sido recibido con ovaciones en los eventos de BKFC.
¿Qué desafíos enfrenta El Zambo de Cienfuegos en su carrera en el BKFC?
A pesar de su éxito, El Zambo de Cienfuegos enfrenta desafíos en su carrera como la expectativa de un eventual enfrentamiento con el campeón actual, Ben Rothwell, y la presión de mantener su récord invicto. Además, ha sido retado públicamente por otros boxeadores destacados, como Gustavo Trujillo, lo que añade tensión a su trayectoria en el BKFC.
