El Zambo de Cienfuegos hace historia en el boxeo a puño limpio

El Zambo de Cienfuegos / Combate de este viernes

El boxeador cubano Leonardo Perdomo, conocido como El Zambo de Cienfuegos, continúa imparable y volvió a hacer historia en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) al alcanzar un impresionante récord de 10 victorias sin derrotas, todas por nocaut.

El cienfueguero, radicado en Miami, confirmó el viernes por qué es considerado el hombre a vencer en los pesos pesados del boxeo a puño limpio.

Durante el evento BKFC 86, celebrado en el Hard Rock Live de Hollywood, Fort Lauderdale, Perdomo se enfrentó al invicto Corey “What U Talkin’ About’’ Willis, quien intentó frenar el ritmo del combate con agarres y empujones.

Sin embargo, El Zambo impuso su poder y dominó de principio a fin, derribando a Willis en cuatro ocasiones antes de que el árbitro detuviera la pelea a los 1:33 del tercer asalto.

Con esta victoria, Perdomo se convierte en el primer peleador en la historia de BKFC en alcanzar 10 triunfos en la división pesada, consolidando su posición como contendiente número uno y acercándose al ansiado combate por el título ante Ben Rothwell, actual campeón.

El Zambo de Cienfuegos no solo mantiene su racha perfecta, sino que sigue construyendo un legado que lo proyecta como la nueva cara del bareknuckle mundial.