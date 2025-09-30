¡Cuánta humildad! Aplauden a Yordenis Ugás por gesto con un cubano que se encontró en Miami: "Hoy es mi día de suerte"

El boxeador cubano Yordenis Ugás volvió a llamar la atención en redes sociales, no por una pelea sobre el ring, sino por un gesto de solidaridad que conmovió a muchos de sus seguidores.
El excampeón mundial de peso wélter compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve desviando su camino para recoger a un hombre que esperaba en una parada de ómnibus. El deportista explicó que tuvo que cambiar un poco su ruta, pero consideró que había sido “su día de suerte” al encontrarse con el compatriota.
En las imágenes, se escucha a Ugás decir desde dentro de su auto: “Me tuve que desviar un poquito, pero hoy es mi día de suerte por encontrarme con usted”, mientras el pasajero, también cubano, lo reconocía sorprendido.
El boxeador no solo lo recogió, sino que lo llevó hasta la puerta de su casa, evitando que el hombre tuviera que caminar las diez manzanas que lo separaban desde la última parada del ómnibus.
El gesto generó una avalancha de comentarios positivos en Instagram. “Qué nice, muchas veces he querido hacer eso… Me inspiraste, gracias”, escribió una usuaria.
Otro admirador relató que conoció personalmente al pugilista y destacó su humildad: “La humildad de este hombre es increíble, lo que iba a comprar se lo regalé y me dio hasta un abrazo”.
Otros seguidores también se mostraron emocionados: “Eres tan bello, Dios te bendiga siempre”; “Yo a veces lo he querido hacer, pero me da miedo como están las cosas, pero eres un bello”; “Bendiciones Champion, grande como siempre”, fueron algunas de las reacciones que recibió el campeón cubano.
Con este gesto, Ugás no solo demostró cercanía con sus compatriotas, sino que reafirmó la imagen de humildad y sencillez que muchos de sus seguidores destacan dentro y fuera de los cuadriláteros.
Preguntas frecuentes sobre el gesto solidario de Yordenis Ugás y su impacto en redes sociales
¿Qué gesto solidario realizó Yordenis Ugás que llamó la atención en redes sociales?
Yordenis Ugás recogió a un hombre cubano que esperaba en una parada de autobús y lo llevó hasta su casa. Este acto de solidaridad fue documentado en un video compartido en su cuenta de Instagram, generando una ola de comentarios positivos de sus seguidores que alabaron su humildad y cercanía con sus compatriotas.
¿Cómo ha influido la historia personal de superación de Yordenis Ugás en sus seguidores?
Yordenis Ugás ha compartido en varias ocasiones su historia de superación personal, desde las dificultades con su forma de hablar hasta su éxito en el boxeo, inspirando a muchos de sus seguidores. Su mensaje constante es nunca dejar de intentar ser mejor y superar los obstáculos con fe, valor, trabajo e inteligencia. Este enfoque positivo y resiliente ha resonado profundamente con sus fans, quienes lo ven como un ejemplo de perseverancia y autenticidad.
¿Qué relación tiene Yordenis Ugás con su país natal, Cuba?
Yordenis Ugás ha sido crítico con el régimen cubano y ha utilizado sus plataformas para denunciar la situación política y social en Cuba. Se exilió del país para no volver debido a las condiciones que enfrentó bajo la dictadura cubana. A través de sus redes, ha mostrado su solidaridad con los cubanos, su apoyo a figuras de la oposición y ha compartido sus propias experiencias de separación familiar y nostalgia por su tierra natal.
