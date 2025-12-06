Banco cubano bloquea la cuenta de la asociación animalista BAC-Habana

La organización subrayó que el elevado número de movimientos financieros no responde a ninguna actividad irregular, sino al trabajo cotidiano de rescate y atención de animales. 

Viernes, 5 Diciembre, 2025 - 20:59

©

Vídeos relacionados:

La asociación de bienestar animal BAC-Habana denunció el bloqueo de su cuenta bancaria, una medida tomada según la sucursal debido a la existencia de “muchas operaciones”, lo que ha generado preocupación entre activistas, donantes y ciudadanos que respaldan el trabajo del colectivo.

COMENTAR

Archivado en:

Animales en Cuba
Noticias de Cuba
Activistas Cubanos
El ciudadano cubano
Banco Central de Cuba
Protección a los animales
Represión en Cuba
Animales
Donaciones
Noticias en 2025
Noticias en Diciembre del 2025
Noticias del Viernes, 05 de Diciembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada