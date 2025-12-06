Banco cubano bloquea la cuenta de la asociación animalista BAC-Habana

Vídeos relacionados:
La asociación de bienestar animal BAC-Habana denunció el bloqueo de su cuenta bancaria, una medida tomada según la sucursal debido a la existencia de “muchas operaciones”, lo que ha generado preocupación entre activistas, donantes y ciudadanos que respaldan el trabajo del colectivo.
