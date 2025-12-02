Arrestan a tres matarifes en La Habana: Brutal caso de maltrato animal sacude Guanabacoa

Vídeos relacionados:

En el reparto Habana Nueva, en el municipio de Guanabacoa, tres matarifes fueron sorprendidos por vecinos justo en el momento en que sacrificaban a una burra robada.

Foto: Facebook/BAC Habana

La escena -según testimonios de campesinos locales- fue “devastadora”, “una imagen que no se olvida”, y ha dejado a toda una comunidad en shock.

Foto: Facebook/BAC Habana

Los hechos, reportados ahora por la organización Bienestar Animal Cuba (BAC), se remontan al 26 de noviembre, cuando seis animales -cinco yeguas paridas y una burra- desaparecieron de la finca Vista Hermosa, en Bacuranao, municipio Habana del Este.

Foto: Facebook/BAC Habana

Se trataba no solo del sustento de una familia campesina, sino de seres vivos sometidos a una violencia indescriptible.

Foto: Facebook/BAC Habana

Vecinos organizados, justicia improvisada

Fue la vigilancia comunitaria y la presión de vecinos lo que permitió ubicar a los tres implicados.

Los sorprendieron en pleno acto de degüello, aún con la burra moribunda.

Uno de los animales pudo ser recuperado con vida, pero del resto aún no hay noticias.

Fuente: Captura de Facebook/BAC Habana

Los pobladores no solo identificaron a los agresores: también documentaron lo ocurrido, lo denunciaron y exigieron castigo.

“Muy bien que los hayan agarrado, que ya es algo bueno dentro de tanta injusticia, pero el problema ahora es que no los dejen en libertad a los tres días”, lamentó una internauta en el apartado comentarios de la publicación.

“Son asesinos, no simples ladrones”

Lo que para algunos podría clasificarse como un simple robo de ganado, para miles es un acto de crueldad criminal.

“Ése tipo de ladrones son asesinos dobles. Sacrifican el animal y matan si se ven acorralados al dueño”, advirtió otro comentarista.

La violencia implícita en estos delitos no solo amenaza a los animales, también pone en riesgo la vida de las personas.

“Ni una multica, ni supuesta justificación. ¡Presos tienen que ir y por buen tiempo! Premeditan, roban, maltratan, afectan a las familias y viven con miedo y riesgos”, denunció otro internauta.

Los cubanos exigen algo más que detenciones efímeras ante hechos similares: pide sanciones ejemplares.

Más allá del dolor, la indignación es alimentada por una verdad más profunda: la falta de una legislación efectiva contra el maltrato animal en Cuba.

“Lo triste es que si irán a prisión será por hurto y sacrificio de ganado mayor, pero no por crueldad animal. Eso aún está en el limbo”, lamentó un usuario.

La ley de bienestar animal, aprobada pero poco aplicada, sigue dejando a miles de seres vivos en total desprotección.

“Hasta que no haya una ley más fuerte que incluya años de cárcel para todo tipo de maltrato animal, seguirán pasando estas cosas”, advirtió otra internauta.

Los rostros del horror: ¿Por qué los protegen?

Otro tema que encendió el debate es la identidad de los agresores. Muchos cuestionan por qué, en un acto de esta magnitud, se les tapa el rostro al denunciar el caso.

“Deberían mostrar las caras. Que todo el mundo vea quiénes son los asesinos”, reclamó un comentarista.

Y no fue el único. “No les tapen la cara a esos criminales, que se les vea bien claro y se sepa quiénes son”, exigió otra voz en redes.

No se trata de morbo, sino de prevención.

“Si no los conocemos, ¿cómo vamos a detenerlos cuando lo hagan de nuevo?”, razonó un tercer usuario.

El pedido de visibilización no es una sed de venganza, sino una necesidad de protección colectiva.

El sufrimiento rural que nadie escucha

Este caso es apenas una muestra de una realidad más amplia. En muchos rincones rurales del país, como Camajuaní, Jagüey Grande o San Juan y Martínez, el robo y sacrificio de animales es sistemático.

“Los campesinos no tienen descanso”, denunció un testimonio.

“En Vueltas, muchos ya no siembran porque les roban los bueyes, vacas, caballos… aunque se sepa quién fue, no pasa nada”, relató otra persona afectada.

La impunidad y la precariedad crean un caldo de cultivo perfecto para la violencia. Y los más vulnerables -los animales- pagan el precio.