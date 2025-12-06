¡Miles de dólares! La Diosa revela cuánto ganó en Facebook: "Gracias a los que me ofenden"

La cantante cubana La Diosa sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente la cifra que ganó en Facebook, agradeciendo —con ironía— a quienes la critican y ofenden en redes sociales, pues, según dijo, ellos también contribuyen a su éxito.

En un video publicado en su perfil en Facebook, la artista mostró la cifra de 13,809 dólares, correspondiente a sus ingresos de la plataforma, con entrega estimada el 25 de diciembre, y declaró con ironía.

“¿Están mirando esa cifra? Ese es mi pago solamente de Facebook. Sí, la fea, la Úrsula, la que no llena nada, la que no logra nada. Esto es solo porque ustedes hablan de mí todo el tiempo y mandan al público a ver solamente si yo respondo”, dijo con todo el sarcasmo del mundo.

La Diosa explicó que sus ingresos no provienen de polémicas, sino del contenido positivo que comparte con su comunidad.

“Esto es sin yo responderle a nadie, manteniendo mis redes sociales limpias, sin polémica, sin hacer videos de ping* y cojo*. Yo no hago nada de eso. Lo único que yo pongo es cosas bonitas de familia, mis ventas de TikTok, mis promociones de muchísimos sponsors que me pagan para yo hacerles crecer sus negocios”, aclaró.

Entre risas de pura ironía la artista agradeció a quienes la atacan en redes sociales, señalando que sus ofensas generan tráfico y, en consecuencia, mayores ingresos: “Todo esto es gracias a ustedes, los que me ofenden en redes sociales. Gracias, 25 de diciembre, me han dado tremendo regalo”.

Lo más leído hoy:

El video, que rápidamente se volvió viral, ha generado cientos de comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales felicitaron a La Diosa por su perseverancia y su capacidad para transformar las críticas en beneficios económicos.