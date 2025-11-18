Chocolate MC asegura desde prisión que su juicio fue manipulado

Vídeos relacionados:

A menos de una semana de ser declarado culpable por “escribir o publicar amenazas directas”, el reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, rompió el silencio desde una cárcel del condado Miami-Dade y afirmó que su juicio “fue manipulado”.

La declaración, dada en exclusiva a Telemundo 51, llega en el momento más tenso de su caso, justo cuando el juez Milton Hirsch se prepara para fijar la sentencia que podría enviarlo a prisión de por vida.

El artista, visiblemente deteriorado durante el juicio y sin contener las lágrimas al escuchar el veredicto del jurado, sostuvo que nunca tuvo intención real de matar a nadie y que todo el proceso se condujo de manera injusta.

“No me expresé de la manera indicada, pero no soy capaz de matar a nadie”, insistió al medio local. Su afirmación revive el reclamo principal de su familia, que desde el primer día denuncia fallas graves en su defensa y una supuesta manipulación del proceso judicial.

El caso adquirió un matiz decisivo cuando la fiscalía presentó un video donde el reguetonero decía tener dinero para ordenar la muerte de Damián Valdez Galloso, señalado como posible responsable del asesinato del cantante El Taiger.

Ese material, publicado originalmente en redes sociales, fue considerado por el jurado como una amenaza directa y llevó a un veredicto de culpabilidad tras menos de una hora de deliberación. Durante el juicio, el magistrado Hirsch advirtió que el cargo podría conllevar cadena perpetua.

Para la familia, sin embargo, el contenido del video no refleja la realidad de un hombre marcado por las adicciones y la inestabilidad emocional.

Su madre, Odalis Hernández, aseguró tras el fallo que su hijo estaba enfermo y que el abogado de la defensa nunca presentó los informes médicos que ella había entregado. Calificó el juicio como “una injusticia” y denunció que la conducta del artista en redes sociales formaba parte de su personaje público y no de un plan criminal.

La hermana del reguetonero también ha iniciado una campaña de firmas que pide probatoria con rehabilitación y no una condena extrema, argumentando que “no mató a nadie” y que su conducta fue producto del consumo de drogas y el dolor emocional.

Testigos cercanos al músico como La Diosa, quien declaró durante el juicio, han coincidido en que Chocolate es un hombre enfermo, atrapado durante años en las drogas, incapaz de actuar con plena conciencia.

La artista salió del tribunal entre lágrimas, asegurando que nunca vio en él un asesino, sino a alguien que necesitaba ayuda y tratamiento.

Mientras el caso entra en su fase final, la comunidad cubana en Miami sigue dividida entre quienes consideran el veredicto un mensaje de tolerancia cero y quienes ven a Chocolate como un ejemplo trágico de cómo la adicción y el deterioro mental pueden arrastrar a una persona a su peor momento.

Desde su celda, el cantante insiste en que fue víctima de un proceso injusto. Y afuera, su madre, su hermana y sus seguidores intentan evitar que el desenlace sea la cadena perpetua.