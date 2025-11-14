Madre de Chocolate tras veredicto de culpabilidad: "El pecho se me aprieta porque es una injusticia"

Odalis Hernández, madre del reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, reaccionó con dolor e indignación tras el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado en Miami, que declaró al artista responsable del delito de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso, acusado de la muerte del músico El Taiger.

En entrevista con el periodista Javier Díaz, la madre del artista afirmó que su hijo no es violento ni un asesino, y que el proceso judicial fue injusto. “Mi hijo no tiene un peso. Mi hijo, aunque lo tenga, no mata una mosca, y eso lo sabe todo el mundo. Mi hijo no es ningún asesino”, expresó visiblemente afectada.

Odalis Hernández considera que su hijo está siendo injustamente señalado y que su vida corre peligro tras el fallo judicial e insistió en que el proceso ha sido doloroso para toda la familia y que no puede aceptar la decisión del jurado. “Yo estoy muy mal, el pecho se me aprieta porque esto es una injusticia”, dijo.

La mujer explicó que desde el inicio del proceso entregó al abogado documentos médicos que acreditaban el historial de salud mental y adicción del reguetonero. “Desde un inicio yo le entregué al abogado los resúmenes de historias clínicas. Estuvo hospitalizado en una sala de psiquiatría, en Mazorra, en la sala Paredes. Con todas esas evidencias esperábamos un resultado favorable”, contó.

Hernández criticó la actuación del abogado defensor y afirmó que no presentó ninguna de las pruebas que ella había entregado. “Mi hijo me dijo que el abogado hizo una pésima defensa, por no decir que no hizo ninguna. Mientras los fiscales hablaban treinta minutos, él habló tres, o ni eso. Mi hijo lo vio escribiendo en una libreta y, al final, abrazando al fiscal. No entiendo eso, no entiendo por qué”.

Según su testimonio, el juicio fue “manipulado” y su hijo no tuvo una defensa adecuada. “Fue un juicio injusto. Yo aporté informes médicos y un escrito de la doctora pediatra que lo atendía desde pequeño, porque mi hijo siempre tuvo problemas psicosociales, no para que lo juzgaran con esa severidad”.

Sobre el video presentado por la fiscalía, en el que el artista aparecía diciendo tener dinero para pagar por la muerte de Damián Valdez, la madre insistió en que su hijo no tenía esos medios y que lo que decía en redes sociales formaba parte de su personaje. “Mi hijo no tenía dinero. Eso que decía que tenía un millón de dólares era parte de la farándula. Él cogía las redes como un juego. Mi hijo tiene un interior de niño, tiene problemas con su mente y con las drogas. Es una injusticia”.

Odalis Hernández explicó que está buscando un nuevo abogado y que pedirá ayuda pública para pagar la defensa. “No tengo medios ni manera de financiar un abogado penalista, pero no voy a aceptar esta injusticia. Voy a luchar con todas las fuerzas que me quedan, porque mi hijo necesita tratamiento, no castigo”.

También aseguró que su hijo había pedido ayuda para ingresar en rehabilitación y que la familia tiene un video que lo demuestra, como el material donde él mismo reconoce su consumo desde los 16 años. “Mi hijo quería ingresar para que le dieran tratamiento. En el lugar donde lo llevaron olía a orine, no tenía condiciones, y aun así él quería quedarse. Pero pedían dinero que no teníamos. ¿Cómo va a tener dinero para matar a Damián?”, dijo.

Entre lágrimas, insistió en que su hijo está enfermo y que lo que necesita es tratamiento. “Yo soy consciente de todo lo que ha pasado, no estoy justificando nada, pero se tiene que tener en cuenta que mi hijo está muy enfermo en el consumo de las drogas. Lo que acaban de hacer con mi hijo es una injusticia, y no lo voy a aceptar”, afirmó.

El jurado que declaró culpable a Chocolate MC estuvo compuesto por cuatro hombres y tres mujeres. La fiscalía presentó como prueba principal un video en el que el artista ofrecía 100 000 dólares para ordenar el asesinato de Damián Valdez desde la cárcel. La defensa alegó que el material no reflejaba una amenaza real, sino una expresión impulsiva y emocional de un artista con problemas de adicción y salud mental. El juez Milton Hirsch advirtió que el cargo podría conllevar una pena de cadena perpetua, y la sentencia se conocerá en los próximos días.

El caso ha provocado una fuerte reacción en el mundo musical cubano. La Diosa, que asistió al juicio como testigo, lamentó no haber podido declarar con libertad y aseguró que Chocolate no es un asesino, sino un hombre enfermo que necesita ayuda. También reveló detalles de su testimonio y de los intentos de rehabilitación del reguetonero en una entrevista posterior.

La novia del artista, Yelena Ramírez, reaccionó tras el fallo asegurando que “él no ha matado a nadie” y calificó el proceso de injusto. Por su parte, el reguetonero Yomil Hidalgo sorprendió al expresar empatía con un mensaje en redes sociales: “No te mereces esa condena”.

El presentador Alex Otaola consideró que el cantante “no aprovechó las oportunidades que le dio este país”, aunque reconoció su enfermedad y la necesidad de atención médica.

El caso se encuentra en la fase de determinación de la pena, bajo la supervisión del juez Milton Hirsch, quien deberá fijar la sentencia definitiva en los próximos días. Mientras tanto, la madre del reguetonero reclama una revisión del proceso: “Mi hijo no es un asesino, necesita tratamiento".