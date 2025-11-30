Suben el dólar y la MLC: El mercado informal cubano cierra noviembre al alza

El mes de noviembre termina en Cuba con una nueva subida del dólar y de la Moneda Libremente Convertible (MLC), mientras el euro se mantiene estable en el mercado informal.

Según la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi) publicada por elTOQUE, el dólar estadounidense (USD) se cotiza este domingo a 450 pesos cubanos (CUP), cinco pesos más que en la jornada anterior.

Domingo, 30 Noviembre, 2025

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 490 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 285 CUP

El euro (EUR) conserva su valor en 490 CUP, y la MLC continúa su meteórico ascenso, alcanzando 285 CUP, 15 pesos por encima del registro de la víspera.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar recupera terreno y la MLC marca un nuevo máximo

El incremento del dólar confirma su recuperación gradual tras unas semanas de altibajos en la que la divisa se movió entre los 470 y los 410 CUP.

El cierre de mes muestra que el billete verde vuelve a ganar demanda en la calle, impulsado por la inflación persistente, la escasez de efectivo y la desconfianza en el peso cubano, factores que impulsaron su cotización a máximos históricos (490 CUP) a finales de octubre, provocando preocupaciones entre los cubanos por su cercanía a los 500 pesos a pocas semanas del fin de año.

El euro, que se mantiene en torno a los 490 CUP desde mediados de mes, refleja un comportamiento más estable, aunque con menor protagonismo en las operaciones informales. Su máximo histórico se situó en los 540 pesos cubanos a finales de octubre.

La MLC, por su parte, se consolida como la divisa de mayor crecimiento: pasó de 200 CUP a 285 CUP en apenas 30 días, un salto del 42%, impulsada por la incertidumbre desatada en el mercado informal de divisas tras la arremetida gubernamental contra ElTOQUE y su TRMi, así como los anuncios de una eventual implementación de un mercado cambiario oficial.

Un mercado que ignora el discurso oficial

Las tendencias del mercado informal contrastan con la narrativa del Banco Central de Cuba (BCC), que a inicios de mes anunció la creación de un “mercado cambiario oficial ordenado y transparente”.

Tres semanas después, no hay señales concretas de implementación, ni liquidez en divisas, ni mecanismos públicos de operación.

En este escenario, noviembre cierra con subidas generalizadas y una MLC disparada, símbolo de la crisis de liquidez que atraviesa el país.

El peso cubano vuelve a perder terreno frente a todas las divisas, y el mercado informal —una vez más— demuestra ser el único reflejo honesto del valor real del dinero en Cuba.