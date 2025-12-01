Se desmorona el precio de una divisa en Cuba

¡Otro día de sorpresas en el mercado informal cubano!

En las últimas horas la Moneda Libremente Convertible (MLC), que la semana pasada dio indicios de marcado repunte en el mercado informal cubano, cae de golpe 25 euros y se cotiza en 260 CUP.

El dólar, por su parte, permanece por segundo día en 450 CUP, valor al que arribó este domingo.

También sin cambios el euro, que sigue tasado en 490 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 01/12/2025 -6:55 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 260 CUP.

Un mercado que ignora el discurso oficial

Las tendencias del mercado informal contrastan con la narrativa del Banco Central de Cuba (BCC), que a inicios de mes anunció la creación de un “mercado cambiario oficial ordenado y transparente”.

Tres semanas después, no hay señales concretas de implementación, ni liquidez en divisas, ni mecanismos públicos de operación.

En este escenario, noviembre cierra con subidas generalizadas y una MLC disparada, símbolo de la crisis de liquidez que atraviesa el país.

El peso cubano vuelve a perder terreno frente a todas las divisas, y el mercado informal —una vez más— demuestra ser el único reflejo honesto del valor real del dinero en Cuba.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 1 de diciembre:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.

500 EUR = 245,000 CUP.