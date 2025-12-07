Apagones extremos en Matanzas: Familias reciben solo 1 o 2 horas de electricidad al día

Vídeos relacionados:

Cubanos residentes en Matanzas aseguran recibir solo una o dos horas de electricidad al día, mientras el resto del tiempo permanecen sumidos en la oscuridad y el calor insoportable.

El testimonio lo publicó el usuario de Facebook Adrián Socorro Suárez, quien denunció que en su circuito eléctrico, ubicado en el centro de la ciudad, llevan casi un mes con apagones de entre 24 y 30 horas continuas.

“Ya vamos para un mes donde padecemos la desgracia de vivir con tan solo de una a dos horas de servicio eléctrico cada 24 o 30 horas continuas de apagón. Esto es inconcebible”, escribió el usuario en su perfil.

Socorro explicó que vive en el centro de Matanzas, una zona donde se concentran comercios, bancos y policlínicos, por lo que esperaba una rotación más equitativa de los cortes. Sin embargo, la situación —según relata— ha llegado a un punto de desesperación.

“Ellos en un extremo, nosotros en otro. Ellos en la realidad de sus oficinas; nosotros desde la oscuridad y el calor”, añadió, denunciando la indiferencia del régimen cubano ante el sufrimiento de miles de familias.

El ciudadano calificó la situación como “un sometimiento” y advirtió sobre el daño irreversible que los apagones causan en la vida nacional, que va desde pérdidas económicas y alimentos que se pudren, hasta el colapso de hospitales, el estrés familiar y el retroceso educativo.

“El apagón diario es un saboteo a la economía familiar y nacional”, lamentó.

“La luz no es un lujo, es una necesidad básica”

Socorro reclamó “soluciones reales, transparencia y respeto”, subrayando que los cubanos no son simples números, sino ciudadanos que merecen vivir con dignidad.

“Se nos ha impuesto una manera de vivir tan mísera, tan indigna. La luz no es un lujo, es una necesidad básica para la dignidad humana”, expresó.

Los apagones, que el régimen justifica con la falta de combustible y averías en las termoeléctricas, se han convertido en una rutina insoportable para millones de cubanos. Sin embargo, los reportes de las redes sociales muestran que Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín son de las más afectadas, con circuitos que apenas reciben una o dos horas de corriente en 24 horas.

A pesar del creciente malestar, ningún funcionario del gobierno ni de la Unión Eléctrica ha ofrecido una explicación convincente ni un plan de emergencia para aliviar la situación.

La publicación de Socorro se ha viralizado entre cubanos dentro y fuera de la isla, reflejando el cansancio generalizado con la ineficacia del sistema eléctrico nacional, administrado por un régimen que no logra garantizar un servicio básico después de más de seis décadas de control absoluto.