Crisis energética obliga a postergar inicio de la zafra en Villa Clara y pone en jaque azúcar de la canasta básica

La campaña azucarera en Villa Clara vuelve a resentirse por la crisis energética, pues durante una visita al central Quintín Bandera, en el municipio de Corralillo, autoridades confirmaron que la zafra no podrá comenzar el 14 de diciembre como se había anunciado inicialmente.

La molienda quedó reprogramada para el día 26, mientras que el central Héctor Rodríguez trasladará su arranque hacia finales de la primera decena de enero de 2026, confirmó a través de su página digital la emisora provincial CMHW.

Onel Pérez González, director del ingenio corralillense, reconoció que el retraso se debe a la “actual situación energética y a la carencia de algunos recursos imprescindibles” para concluir las labores de alistamiento.

Aun así, aseguró que el colectivo trabaja contrarreloj para realizar las pruebas y llegar al ejercicio industrial en condiciones mínimamente aceptables, con la meta de producir más de 11,000 toneladas en los 78 días previstos de molienda.

El cambio de calendario refleja, una vez más, los desafíos estructurales que arrastra el sector azucarero y que condicionan el desempeño de la campaña 2025-2026.

Lo que ocurra en esta zafra no solo determinará el suministro destinado a la canasta básica normada, sino que funcionará como un termómetro de la capacidad real de la provincia para avanzar hacia una mayor sostenibilidad en el sector.

La central provincia no cumple los planes de producción de azúcar desde 2019. Durante la contienda 2024-2025, los ingenios Héctor Rodríguez y Quintín Bandera reportaron rendimientos por debajo del 50% de lo planificado, con siembras bajas, falta de semilla y reparaciones industriales incompletas, en un entorno marcado por la improvisación.

Otra provincia otrora azucarera como Holguín apenas alcanzó nueve por ciento del azúcar planificada, con solo un 38 % de la caña molida y un cúmulo de deficiencias que destapan la profundidad de la crisis del sector.

La producción de azúcar en Cuba cayó por debajo de las 150,000 toneladas en la zafra 2024-2025, el nivel más bajo en más de un siglo y menos de la mitad de lo alcanzado en la campaña anterior.

La cifra se situó muy lejos del objetivo estatal de 265,000 toneladas, lo cual subraya el declive persistente de una industria que, por generaciones, constituyó el eje central de la economía del país.

Esta debacle se ha visto determinada por la escasez de materia prima (caña), los cortes de energía recurrentes, las limitaciones de combustible y el avanzado deterioro de la infraestructura.