Crisis energética obliga a postergar inicio de la zafra en Villa Clara y pone en jaque azúcar de la canasta básica

Vídeos relacionados:
La campaña azucarera en Villa Clara vuelve a resentirse por la crisis energética, pues durante una visita al central Quintín Bandera, en el municipio de Corralillo, autoridades confirmaron que la zafra no podrá comenzar el 14 de diciembre como se había anunciado inicialmente.
La molienda quedó reprogramada para el día 26, mientras que el central Héctor Rodríguez trasladará su arranque hacia finales de la primera decena de enero de 2026, confirmó a través de su página digital la emisora provincial CMHW.
Onel Pérez González, director del ingenio corralillense, reconoció que el retraso se debe a la “actual situación energética y a la carencia de algunos recursos imprescindibles” para concluir las labores de alistamiento.
Aun así, aseguró que el colectivo trabaja contrarreloj para realizar las pruebas y llegar al ejercicio industrial en condiciones mínimamente aceptables, con la meta de producir más de 11,000 toneladas en los 78 días previstos de molienda.
El cambio de calendario refleja, una vez más, los desafíos estructurales que arrastra el sector azucarero y que condicionan el desempeño de la campaña 2025-2026.
Lo que ocurra en esta zafra no solo determinará el suministro destinado a la canasta básica normada, sino que funcionará como un termómetro de la capacidad real de la provincia para avanzar hacia una mayor sostenibilidad en el sector.
Lo más leído hoy:
La central provincia no cumple los planes de producción de azúcar desde 2019. Durante la contienda 2024-2025, los ingenios Héctor Rodríguez y Quintín Bandera reportaron rendimientos por debajo del 50% de lo planificado, con siembras bajas, falta de semilla y reparaciones industriales incompletas, en un entorno marcado por la improvisación.
Otra provincia otrora azucarera como Holguín apenas alcanzó nueve por ciento del azúcar planificada, con solo un 38 % de la caña molida y un cúmulo de deficiencias que destapan la profundidad de la crisis del sector.
La producción de azúcar en Cuba cayó por debajo de las 150,000 toneladas en la zafra 2024-2025, el nivel más bajo en más de un siglo y menos de la mitad de lo alcanzado en la campaña anterior.
La cifra se situó muy lejos del objetivo estatal de 265,000 toneladas, lo cual subraya el declive persistente de una industria que, por generaciones, constituyó el eje central de la economía del país.
Esta debacle se ha visto determinada por la escasez de materia prima (caña), los cortes de energía recurrentes, las limitaciones de combustible y el avanzado deterioro de la infraestructura.
Preguntas frecuentes sobre la crisis azucarera en Cuba y la zafra en Villa Clara
¿Por qué se ha postergado el inicio de la zafra en Villa Clara?
El inicio de la zafra en Villa Clara se ha postergado debido a la crisis energética y la falta de recursos esenciales para completar las labores de alistamiento en los ingenios azucareros de la provincia. La molienda que debía comenzar el 14 de diciembre se ha reprogramado para el 26 de diciembre, y el central Héctor Rodríguez iniciará sus operaciones a finales de la primera decena de enero de 2026.
¿Qué impacto tiene la crisis azucarera en la canasta básica de Cuba?
La crisis azucarera afecta directamente el suministro de azúcar destinado a la canasta básica normada en Cuba. La producción de azúcar en el país ha caído a niveles históricamente bajos, lo que compromete el abastecimiento a la población y obliga al gobierno a depender de importaciones para satisfacer la demanda mínima.
¿Cuál es la situación actual de la producción azucarera en Cuba?
La producción azucarera en Cuba está en crisis, con cifras que han caído por debajo de las 150,000 toneladas en la zafra 2024-2025, el nivel más bajo en más de un siglo. Este desplome se debe a la escasa disponibilidad de caña, apagones recurrentes, falta de combustible y deterioro de la infraestructura, lo que ha resultado en incumplimientos severos en varias provincias del país.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis azucarera?
El gobierno cubano ha organizado jornadas de "trabajo voluntario" en los cañaverales y ha implementado esfuerzos para tratar de aumentar la producción en futuras zafras. Sin embargo, estas acciones no han logrado revertir la tendencia descendente de la producción azucarera, y el sector sigue enfrentando desafíos estructurales significativos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.