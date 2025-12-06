Carbón y ventiladores: El estímulo para peloteros en Las Tunas

Vídeos relacionados:
Los jugadores de Las Tunas que destacaron en la 64 Serie Nacional de Béisbol fueron “estimulados” con sacos de carbón, ventiladores y otros artículos básicos, en un acto de chequeo de emulación que desató comentarios e ironías en redes por lo que muchos interpretaron como un reflejo de la precariedad cotidiana en Cuba.
La entrega se realizó durante una actividad en la que participaron también miembros del cuerpo técnico y personal de apoyo del equipo, y estuvo vinculada a representantes de los municipios Amancio, Colombia, Majibacoa y Jesús Menéndez, señalados como protagonistas en esos “estímulos” otorgados a los Leñadores.
El hecho fue divulgado en Facebook por la página Yoel al Strike, que informó sobre el chequeo de emulación y el tipo de artículos entregados a los peloteros tuneros.
La “recompensa” consistió en recursos básicos asociados a la supervivencia diaria en medio de la crisis energética, como el carbón y los ventiladores.
La situación ocurre en un contexto de apagones sostenidos y búsqueda constante de alternativas para cocinar y sobrellevar el calor.
En la propia provincia, un punto de venta estatal en Jobabo comenzó a comercializar mazos de leña como alternativa para la cocción de alimentos, con imágenes compartidas por el periodista Yaidel Miguel Rodríguez Castro (Radio Cabaniguán) y una lista oficial de precios colocada en el lugar.
En esa misma línea, autoridades locales indicaron vender el carbón a 25 pesos por kilogramo, aunque ciudadanos reportaron que en zonas como La 40 el saco llegó a costar mil pesos, un ejemplo de descontrol y especulación en plena crisis.
También se mencionó una distribución racionada de gasolina en Jobabo para portadores de plantas eléctricas, limitada a cinco litros para 100 clientes, mediante registro en una plataforma digital.
La venta de leña y el tipo de “estímulos” entregados a atletas han provocado indignación en redes por lo que simbolizan: un país donde la escasez de energía y recursos básicos ha empujado a normalizar soluciones propias de tiempos de emergencia.
Entre las reacciones mencionadas se repitieron comparaciones sobre el retroceso tecnológico y social, con usuarios lamentando que mientras otros países avanzan, en Cuba se premia —o se vende— lo que permite simplemente cocinar o ventilarse durante los apagones.
