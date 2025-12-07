Desesperación en Las Tunas: Un barrio recibe solo 25 minutos de corriente y sale a protestar

Vecinos del barrio El Marañón de Yariguá, en la provincia de Las Tunas, salieron este sábado a la Carretera Central para protestar contra los prolongados apagones que sufren desde hace casi una semana.
Al grito de: "¡Horario de corriente! ¡El pueblo se respeta!", los residentes salieron a la calle con sus cazuelas a manifestarse.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió un video de la protesta ciudadana y especificó que estas personas solo reciben 25 minutos de electricidad al día, y en el mejor de los casos, una hora.
La manifestación surgió de manera espontánea entre los pobladores, hartos de la falta de respuesta de las autoridades locales. Solo piden un horario estable de corriente, pero tras manifestarse muchos temen la posible reacción de la Seguridad del Estado, como suele ocurrir con quienes expresan su descontento.
Los manifestantes bloquearon parcialmente la vía y exigieron respeto y soluciones concretas, mientras denunciaban que la crisis eléctrica ha afectado la conservación de alimentos y el acceso al agua.
Las protestas en barrios como El Marañón reflejan el creciente malestar social en Cuba, donde los apagones, la escasez de alimentos y la inflación han agravado una crisis generalizada que el régimen de Miguel Díaz-Canel no logra controlar.
Preguntas frecuentes sobre las protestas por apagones en Cuba
¿Por qué los vecinos de El Marañón protestaron en Las Tunas?
Los vecinos de El Marañón protestaron debido a los prolongados apagones que solo les permitían tener electricidad por 25 minutos al día. Esta situación afectaba gravemente la conservación de alimentos y el acceso al agua, lo que llevó a los residentes a salir a la calle para exigir un horario estable de corriente.
¿Cuál es la reacción habitual de las autoridades cubanas ante las protestas por apagones?
Ante las protestas por apagones, las autoridades cubanas suelen responder con presencia policial y represión. En muchos casos, la electricidad es restablecida solo después de que las manifestaciones se hacen visibles, lo que refuerza la percepción de que los problemas no se atienden hasta que la gente protesta.
¿Cómo impactan los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones impactan gravemente la vida diaria de los cubanos al dificultar la conservación de alimentos, el acceso al agua, y la realización de actividades cotidianas. Además, afectan la salud y el bienestar, especialmente de niños y ancianos, que deben soportar altas temperaturas y la falta de servicios básicos.
¿Qué papel juegan las redes sociales en las protestas en Cuba?
Las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de las protestas en Cuba, permitiendo que imágenes y testimonios lleguen a un público más amplio. Sin embargo, el acceso a Internet a menudo es cortado por el régimen durante las manifestaciones para evitar la divulgación de información.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.