Desesperación en Las Tunas: Un barrio recibe solo 25 minutos de corriente y sale a protestar

Vecinos del barrio El Marañón de Yariguá, en la provincia de Las Tunas, salieron este sábado a la Carretera Central para protestar contra los prolongados apagones que sufren desde hace casi una semana.

Al grito de: "¡Horario de corriente! ¡El pueblo se respeta!", los residentes salieron a la calle con sus cazuelas a manifestarse.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió un video de la protesta ciudadana y especificó que estas personas solo reciben 25 minutos de electricidad al día, y en el mejor de los casos, una hora.

La manifestación surgió de manera espontánea entre los pobladores, hartos de la falta de respuesta de las autoridades locales. Solo piden un horario estable de corriente, pero tras manifestarse muchos temen la posible reacción de la Seguridad del Estado, como suele ocurrir con quienes expresan su descontento.

Los manifestantes bloquearon parcialmente la vía y exigieron respeto y soluciones concretas, mientras denunciaban que la crisis eléctrica ha afectado la conservación de alimentos y el acceso al agua.

Las protestas en barrios como El Marañón reflejan el creciente malestar social en Cuba, donde los apagones, la escasez de alimentos y la inflación han agravado una crisis generalizada que el régimen de Miguel Díaz-Canel no logra controlar.