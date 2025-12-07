Joven cubana toma una decisión radical y sin imaginarlo desata debate en redes

Una joven cubana identificada en redes como Adis (@adis_nails15), creadora de contenido sobre el arte de las uñas, generó un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que explicó las razones que la llevaron a abandonar sus estudios para emprender su propio negocio en Cuba.
“Decidí dejar la escuela para seguir mi verdadera pasión, ser manicurista. Desde que era pequeña siempre he sentido conexión con el arte de las uñas”, expresó la joven, que asegura estar aprendiendo el oficio de forma autodidacta, viendo tutoriales y practicando por su cuenta.
Su decisión fue calificada por muchos usuarios como valiente y comprensible ante las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes en la isla, pero también despertó opiniones encontradas sobre la importancia de la educación formal en un país donde los salarios estatales son bajos y las oportunidades escasas.
Algunos internautas le aconsejaron no abandonar los estudios: “Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, estudiar y trabajar. Tómalo en cuenta”.
Otros defendieron su elección, argumentando que “en Cuba estudiar es una pérdida de tiempo” y que los jóvenes prefieren apostar por emprendimientos privados que les permitan sostener a sus familias.
“De qué vale tanto esfuerzo si cuando te gradúas lo que te pagan son 2.000 pesos al mes. Sigue con tus uñitas, es tu sueño”, le dijo una usuaria.
El video, acompañado de etiquetas como #nailsart y #manicuristacubana, acumula cientos de reacciones, aplausos y críticas, reflejando una realidad que viven muchos jóvenes cubanos: la disyuntiva entre estudiar o buscar una alternativa para sobrevivir y prosperar en un país en crisis.
Preguntas Frecuentes sobre Emprendimiento y Educación en Cuba
¿Por qué la decisión de Adis de dejar sus estudios para ser manicurista generó tanto debate?
La decisión de Adis generó debate porque refleja la disyuntiva que enfrentan muchos jóvenes cubanos entre continuar con la educación formal o buscar alternativas económicas inmediatas. En un contexto donde los salarios estatales son bajos y las oportunidades escasas, muchos consideran que emprender es una opción más viable para prosperar en Cuba.
¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de dejar los estudios para emprender en Cuba?
Quienes están a favor de dejar los estudios argumentan que en Cuba, los bajos salarios de los profesionales no justifican el esfuerzo académico, y que emprender puede ofrecer una mejor calidad de vida. En contra, algunos señalan que la educación es fundamental para el desarrollo personal y profesional a largo plazo, y que es posible combinar estudios y trabajo.
¿Cuánto cuesta realmente un servicio de manicura en Cuba?
El precio real de un servicio de manicura en Cuba oscila entre dos y tres dólares, según Darling Mores, una usuaria de TikTok que abordó el tema en un video. Esto contrasta con la percepción de algunos que creen que este gasto es un lujo innecesario en un país en crisis económica.
¿Por qué el emprendimiento se ha vuelto una alternativa popular entre los jóvenes cubanos?
El emprendimiento se ha vuelto popular entre los jóvenes cubanos porque ofrece una vía para obtener independencia económica y superar los bajos salarios del Estado. En un entorno de crisis económica, inflación y escasez de recursos, muchos ven el autoempleo como una forma de mejorar sus condiciones de vida y alcanzar sus metas personales.
