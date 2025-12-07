Joven cubana toma una decisión radical y sin imaginarlo desata debate en redes

Una joven cubana identificada en redes como Adis (@adis_nails15), creadora de contenido sobre el arte de las uñas, generó un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que explicó las razones que la llevaron a abandonar sus estudios para emprender su propio negocio en Cuba.

“Decidí dejar la escuela para seguir mi verdadera pasión, ser manicurista. Desde que era pequeña siempre he sentido conexión con el arte de las uñas”, expresó la joven, que asegura estar aprendiendo el oficio de forma autodidacta, viendo tutoriales y practicando por su cuenta.

Su decisión fue calificada por muchos usuarios como valiente y comprensible ante las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes en la isla, pero también despertó opiniones encontradas sobre la importancia de la educación formal en un país donde los salarios estatales son bajos y las oportunidades escasas.

Algunos internautas le aconsejaron no abandonar los estudios: “Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, estudiar y trabajar. Tómalo en cuenta”.

Otros defendieron su elección, argumentando que “en Cuba estudiar es una pérdida de tiempo” y que los jóvenes prefieren apostar por emprendimientos privados que les permitan sostener a sus familias.

“De qué vale tanto esfuerzo si cuando te gradúas lo que te pagan son 2.000 pesos al mes. Sigue con tus uñitas, es tu sueño”, le dijo una usuaria.

Lo más leído hoy:

El video, acompañado de etiquetas como #nailsart y #manicuristacubana, acumula cientos de reacciones, aplausos y críticas, reflejando una realidad que viven muchos jóvenes cubanos: la disyuntiva entre estudiar o buscar una alternativa para sobrevivir y prosperar en un país en crisis.